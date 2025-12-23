Годовая инфляция в Мурманской области снижается второй месяц подряд

Заметнее всего за месяц и в целом за год подорожали услуги. Например, в ноябре региональные театры повысили стоимость входных билетов из-за увеличения затрат на содержание помещений, декорации и зарплату персоналу. Во многом из-за сезонного роста спроса увеличились цены на междугородние пассажирские перевозки.

По данным Росстата, цены в Мурманской области в ноябре 2025 года выросли на 0,8% по сравнению с октябрем. Годовая инфляция при этом продолжила замедляться и составила 9,2%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, заметнее всего за месяц и в целом за год подорожали услуги. Например, в ноябре региональные театры повысили стоимость входных билетов из-за увеличения затрат на содержание помещений, декорации и зарплату персоналу. Во многом из-за сезонного роста спроса увеличились цены на междугородние пассажирские перевозки.

В ноябре по сравнению с октябрем выросли цены на продукты. Так, овощи открытого грунта на прилавках сменились более дорогими тепличными. Яйца подорожали из-за возросших издержек птицеводов. При этом сахар, наоборот, продолжил дешеветь благодаря его высоким запасам и ожиданиям дальнейшего наращивания производства.

«Непродовольственные товары за месяц подорожали умеренно. Цены на стройматериалы и мебель выросли. Среди причин – увеличение издержек производителей и поставщиков. Кроме того, спрос на эти товары вырос из-за увеличения объёмов индивидуального жилищного строительства в регионе. Телевизоры, электроника и техника, а также компьютеры подешевели. Спрос на эти товары постепенно снижался из-за охлаждения потребительского кредитования», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Годовая инфляция в России продолжила снижаться и составила 6,64%. Банк России будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике, чтобы инфляция продолжала снижаться. По прогнозу, в 2026 году инфляция в стране опустится до 4–5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

Инфографика предоставлена Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.