Годовая инфляция в Мурманской области в августе замедлилась, но она оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом

Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2022 года замедлилась до 15,82% после 16,18% в июле. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (13,87%) и России в целом (14,30%).

Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2022 года замедлилась до 15,82% после 16,18% в июле. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (13,87%) и России в целом (14,30%).

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, замедление инфляции в регионе было преимущественно обусловлено увеличением предложения ряда непродовольственных товаров и услуг, укреплением рубля в предыдущие месяцы, а также сдержанной потребительской активностью.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Инфляция 18,16 17,52 16,90 16,18 15,82 Базовая инфляция 20,79 20,73 20,46 19,87 19,40 Прирост цен на Продовольственные товары 17,17 17,32 16,94 15,51 15,58 из них: - плодоовощная продукция 30,61 26,23 14,37 4,40 2,21 Непродовольственные товары 22,10 22,08 20,74 20,44 19,40 Услуги 13,88 11,66 11,52 10,91 10,85 из них: - ЖКХ 5,19 5,48 5,28 5,47 6,05 - пассажирский транспорт 18,15 6,68 10,63 16,13 13,55

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в августе составил 15,58% после 15,51% в июле. Ценовая динамика в целом определялась действием разнонаправленных факторов.

Перестройка логистических цепочек привела к увеличению издержек российских производителей сыра на доставку упаковки и запчастей к оборудованию. Это повлияло на повышение темпа прироста цен на сыр. Схожие причины, а также сложности с поставками импортных ингредиентов для производства кондитерских изделий, обусловили ускорение роста цен на шоколад, печенье, карамель и конфеты.

При этом сдерживающее влияние на динамику цен продовольственных товаров оказало расширение предложения. В частности, увеличение посевных площадей и урожайности способствовало росту предложения отечественных овощей и фруктов. В результате картофель и яблоки подешевели в годовом выражении, а снижение цен на капусту ускорилось. Благодаря расширению географии и объемов импортных поставок подешевели апельсины, а темпы прироста цен на лимоны, виноград и груши снизились. Повышению доступности импортных фруктов также способствовало ранее произошедшее укрепление рубля.

Увеличение предложения мяса в результате наращивания объемов его производства в целом по стране привело к замедлению роста цен на свинину и мясо птицы. Дополнительное влияние оказало снижение давления со стороны издержек животноводческих хозяйств на закупку кормов. В частности, этому способствовало замедление роста цен на зерно, сою, а также увеличение объема производства комбикормов.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в августе 2022 года снизился до 19,40% после 20,44% месяцем ранее.

Сдержанная потребительская активность и произошедшее ранее укрепление рубля повлияли на снижение темпов прироста цен на смартфоны, телевизоры, бытовую технику и компьютеры. Дополнительное влияние на замедление роста цен этих товаров оказало расширение их предложения за счет налаживания параллельного импорта.

В условиях действующих ограничений экспортных поставок увеличилось предложение пиломатериалов и нефтепродуктов на внутреннем рынке. Это способствовало замедлению роста цен на строительные материалы и бензин. На динамику цен на бензин также повлиял эффект высокой базы августа 2021 года, когда активизация внутреннего автотуризма при сохраняющихся ограничениях на зарубежные поездки привела к росту спроса на моторное топливо и увеличению его стоимости.

Снижение издержек производителей мебели на сырьё в результате расширения предложения древесины обусловило уменьшение темпа прироста цен на отдельные виды мебели.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе почти не изменился и составил 10,85% после 10,91% в июле.

Сократилось предложение направлений для отдыха за рубежом, что было обусловлено закрытием части воздушного пространства в условиях действия внешних ограничений. Этот фактор, наряду с ограниченным количеством международных рейсов по доступным туристическим направлениям, привел к ускорению роста цен на отдых в Турции, Египте и ОАЭ. На динамику цен на туристические путевки в Турцию также повлиял эффект низкой базы прошлого года, когда открытие дополнительных направлений зарубежного туризма способствовало стабилизации спроса и, как следствие, уменьшению стоимости отдыха в Турции.

Вместе с тем введение правительством Российской Федерации субсидирования воздушных перевозок способствовало увеличению числа рейсов из Мурманска в другие регионы. Это привело к снижению темпа прироста цен на авиабилеты и оказало сдерживающее воздействие на динамику цен в сфере услуг.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) годовая инфляция замедляется четвертый месяц подряд. В августе 2022 года она снизилась до 13,87% после 14,44% месяцем раньше, при этом её уровень остаётся несколько ниже, чем в целом по России (14,30% в августе). Снижение инфляции на Северо-Западе определяли факторы, характерные для России в целом: расширение предложения некоторых товаров, произошедшее ранее укрепление рубля, сдержанная потребительская активность населения.

В целом по России в августе годовая инфляция замедлилась до 14,30% в условиях дальнейшего снижения годовых приростов цен на многие основные группы товаров. Дезинфляционное влияние продолжали оказывать: устойчивое расширение внутреннего предложения продовольствия, перенос в цены укрепления рубля, сдержанные потребительские настроения домохозяйств. Однако месячное снижение цен с поправкой на сезонность сократилось до близкого к нулю значения после 0,27% в июле. Основной вклад внесло торможение удешевления непродовольственных товаров, которое указывает на завершающуюся коррекцию спроса и цен после всплеска в марте. Начинает в большей мере проявляться проинфляционное давление. Оно связано с сохраняющимися ограничениями по выпуску и импорту ряда непродовольственных товаров, ростом издержек, сохранением на повышенном уровне инфляционных и ценовых ожиданий. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.