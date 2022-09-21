Годовая инфляция в Мурманской области в августе замедлилась, но она оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом
Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2022 года замедлилась до 15,82% после 16,18% в июле. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (13,87%) и России в целом (14,30%).
Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, замедление инфляции в регионе было преимущественно обусловлено увеличением предложения ряда непродовольственных товаров и услуг, укреплением рубля в предыдущие месяцы, а также сдержанной потребительской активностью.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Апрель 2022
|
Май
2022
|
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Инфляция
|
18,16
|
17,52
|
16,90
|
16,18
|
15,82
|
Базовая инфляция
|
20,79
|
20,73
|
20,46
|
19,87
|
19,40
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
17,17
|
17,32
|
16,94
|
15,51
|
15,58
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
30,61
|
26,23
|
14,37
|
4,40
|
2,21
|
Непродовольственные товары
|
22,10
|
22,08
|
20,74
|
20,44
|
19,40
|
Услуги
|
13,88
|
11,66
|
11,52
|
10,91
|
10,85
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,19
|
5,48
|
5,28
|
5,47
|
6,05
|
- пассажирский транспорт
|
18,15
|
6,68
|
10,63
|
16,13
|
13,55
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой прирост цен на продовольственные товары в августе составил 15,58% после 15,51% в июле. Ценовая динамика в целом определялась действием разнонаправленных факторов.
Перестройка логистических цепочек привела к увеличению издержек российских производителей сыра на доставку упаковки и запчастей к оборудованию. Это повлияло на повышение темпа прироста цен на сыр. Схожие причины, а также сложности с поставками импортных ингредиентов для производства кондитерских изделий, обусловили ускорение роста цен на шоколад, печенье, карамель и конфеты.
При этом сдерживающее влияние на динамику цен продовольственных товаров оказало расширение предложения. В частности, увеличение посевных площадей и урожайности способствовало росту предложения отечественных овощей и фруктов. В результате картофель и яблоки подешевели в годовом выражении, а снижение цен на капусту ускорилось. Благодаря расширению географии и объемов импортных поставок подешевели апельсины, а темпы прироста цен на лимоны, виноград и груши снизились. Повышению доступности импортных фруктов также способствовало ранее произошедшее укрепление рубля.
Увеличение предложения мяса в результате наращивания объемов его производства в целом по стране привело к замедлению роста цен на свинину и мясо птицы. Дополнительное влияние оказало снижение давления со стороны издержек животноводческих хозяйств на закупку кормов. В частности, этому способствовало замедление роста цен на зерно, сою, а также увеличение объема производства комбикормов.
Непродовольственные товары
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в августе 2022 года снизился до 19,40% после 20,44% месяцем ранее.
Сдержанная потребительская активность и произошедшее ранее укрепление рубля повлияли на снижение темпов прироста цен на смартфоны, телевизоры, бытовую технику и компьютеры. Дополнительное влияние на замедление роста цен этих товаров оказало расширение их предложения за счет налаживания параллельного импорта.
В условиях действующих ограничений экспортных поставок увеличилось предложение пиломатериалов и нефтепродуктов на внутреннем рынке. Это способствовало замедлению роста цен на строительные материалы и бензин. На динамику цен на бензин также повлиял эффект высокой базы августа 2021 года, когда активизация внутреннего автотуризма при сохраняющихся ограничениях на зарубежные поездки привела к росту спроса на моторное топливо и увеличению его стоимости.
Снижение издержек производителей мебели на сырьё в результате расширения предложения древесины обусловило уменьшение темпа прироста цен на отдельные виды мебели.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в регионе почти не изменился и составил 10,85% после 10,91% в июле.
Сократилось предложение направлений для отдыха за рубежом, что было обусловлено закрытием части воздушного пространства в условиях действия внешних ограничений. Этот фактор, наряду с ограниченным количеством международных рейсов по доступным туристическим направлениям, привел к ускорению роста цен на отдых в Турции, Египте и ОАЭ. На динамику цен на туристические путевки в Турцию также повлиял эффект низкой базы прошлого года, когда открытие дополнительных направлений зарубежного туризма способствовало стабилизации спроса и, как следствие, уменьшению стоимости отдыха в Турции.
Вместе с тем введение правительством Российской Федерации субсидирования воздушных перевозок способствовало увеличению числа рейсов из Мурманска в другие регионы. Это привело к снижению темпа прироста цен на авиабилеты и оказало сдерживающее воздействие на динамику цен в сфере услуг.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) годовая инфляция замедляется четвертый месяц подряд. В августе 2022 года она снизилась до 13,87% после 14,44% месяцем раньше, при этом её уровень остаётся несколько ниже, чем в целом по России (14,30% в августе). Снижение инфляции на Северо-Западе определяли факторы, характерные для России в целом: расширение предложения некоторых товаров, произошедшее ранее укрепление рубля, сдержанная потребительская активность населения.
В целом по России в августе годовая инфляция замедлилась до 14,30% в условиях дальнейшего снижения годовых приростов цен на многие основные группы товаров. Дезинфляционное влияние продолжали оказывать: устойчивое расширение внутреннего предложения продовольствия, перенос в цены укрепления рубля, сдержанные потребительские настроения домохозяйств. Однако месячное снижение цен с поправкой на сезонность сократилось до близкого к нулю значения после 0,27% в июле. Основной вклад внесло торможение удешевления непродовольственных товаров, которое указывает на завершающуюся коррекцию спроса и цен после всплеска в марте. Начинает в большей мере проявляться проинфляционное давление. Оно связано с сохраняющимися ограничениями по выпуску и импорту ряда непродовольственных товаров, ростом издержек, сохранением на повышенном уровне инфляционных и ценовых ожиданий. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.