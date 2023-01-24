Годовая инфляция в Мурманской области в декабре 2022 года была выше, чем в СЗФО и по стране

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, годовая инфляция в Мурманской области в декабре 2022 года замедлилась до 15,27% после 15,40% в ноябре. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (11,90%) и России в целом (11,94%). Снижение инфляции в регионе было преимущественно обусловлено расширением предложения ряда продовольственных товаров и сдержанной потребительской активностью. Дополнительное влияние оказал статистический эффект высокой сравнительной базы предыдущего года.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Инфляция 15,82 15,36 14,68 15,40 15,27 Базовая инфляция 19,40 18,80 18,44 18,39 18,03 Прирост цен на Продовольственные товары 15,58 15,68 13,83 14,26 14,18 из них: - плодоовощная продукция 2,21 1,01 -5,67 0,73 6,97 Непродовольственные товары 19,40 18,39 18,01 18,35 18,26 Услуги 10,85 10,53 10,74 12,38 12,30 из них: - ЖКХ 6,05 6,02 5,13 5,39 9,76 - пассажирский транспорт 13,55 11,67 8,52 29,12 11,94

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе составил 14,18% в декабре после 14,26% в ноябре.

Отечественные предприятия животноводства нарастили объёмы производства продукции, что способствовало увеличению её предложения и на региональном рынке. К тому же снизилось давление на цены со стороны затрат животноводов на корма, в том числе благодаря рекордному урожаю зерновых и государственным мерам поддержки отрасли. Среди таких мер – льготные кредиты на закупку кормов и их составляющих. В результате продолжилось замедление роста цен на мясную продукцию, а цены на яйца ускорили снижение в годовом выражении.

Ослабление экспортного спроса, наряду с поступлением продукции свежего вылова, привело к увеличению товарных запасов у рыбодобывающих предприятий. Как следствие, это стало причиной уменьшения годовых темпов прироста цен на рыбную продукцию.

Увеличение урожая зерновых культур стало причиной снижения цен на них. Благодаря этому замедлился рост цен на продукты переработки зерна – макаронные изделия и муку.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в декабре снизился до 18,26% после 18,35% месяцем ранее.

Сдержанная потребительская активность продолжила оказывать влияние на динамику цен ряда товаров длительного пользования. Например, снизились годовые темпы прироста цен на легковые автомобили, мебель и телевизоры. Кроме того, ускорилось в годовом выражении удешевление смартфонов. Сдерживающее влияние на цены также оказывало расширение предложения отдельных непродовольственных товаров в результате налаживания механизма параллельного импорта.

На фоне ограничения экспортных поставок предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке по-прежнему превышало спрос. Это способствовало дальнейшему замедлению роста цен на бензин.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 12,30% в декабре после 12,38% в ноябре.

Заметное сдерживающее влияние на динамику стоимости услуг в регионе оказало замедление годового роста цен на авиаперелёты. Оно было связано с влиянием эффекта высокой сравнительной базы декабря 2021 года, когда отмечалось заметное ускорение цен на авиабилеты из-за увеличения стоимости авиационного топлива.

Аналогичный эффект привел к ускорению снижения тарифов сотовой связи в годовом выражении.

В то же время снижение годовых темпов прироста цен на услуги в регионе сдерживалось ускорением роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это было связано с переносом индексации тарифов на услуги ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

В декабре годовая инфляция на Северо-Западе вновь снизилась – до 11,90% после 12,23% месяцем ранее и практически соответствовала значению по России (11,94%). Инфляция в Северо-Западном федеральном округе продолжила замедляться под влиянием тех же факторов, что и в России в целом: увеличения предложения продовольствия и сдержанной потребительской активности. С другой стороны, из-за переноса индексации коммунальных тарифов с 2023 года на декабрь 2022 года рост цен в сфере услуг ускорился.

В целом по России годовая инфляция замедлилась до 11,94%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счёт эффекта базы. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.