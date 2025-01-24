Основными причинами увеличения инфляции в регионе стали возросшие издержки производителей, сокращение предложения рыбы из-за снижения вылова, а также ослабление рубля в последние месяцы.

По данным Росстата, годовая инфляция в Мурманской области в декабре ускорилась до 8,2% после 7,9% в ноябре. При этом она оставалась ниже, чем по Северо-Западу (9,3%) и в целом по стране (9,5%).

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, ускорился годовой рост цен на продукты и непродовольственные товары, а на услуги – замедлился.

Основными причинами увеличения инфляции в регионе стали возросшие издержки производителей, сокращение предложения рыбы из-за снижения вылова, а также ослабление рубля в последние месяцы.

«Некоторые производители в продовольственном сегменте переносили в стоимость конечной продукции затраты на сырьё, зарплаты сотрудникам и логистику. В результате помидоры подорожали в годовом выражении, а цены на кондитерские изделия и молочные продукты росли быстрее, чем месяцем ранее. Ослабление рубля привело к росту цен на импортные товары – фрукты, бытовую технику, стройматериалы и мебель», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Жёсткие денежно-кредитные условия в этой ситуации необходимы для замедления инфляции и её возвращения к цели. Банк России прогнозирует, что в 2026 году годовая инфляция вернётся к 4%.