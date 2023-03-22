Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом
Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года замедлилась до 13,53% после 14,46% в январе 2023 года. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (10,86%) и России в целом (10,99%).
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, замедление инфляции в регионе было обусловлено расширением предложения на отдельных товарных рынках, уменьшением давления на цены со стороны издержек производителей продовольствия, а также сдержанной потребительской активностью. Дополнительное влияние оказал статистический эффект высокой сравнительной базы прошлого года по отдельным услугам.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Октябрь 2022
|
Ноябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Январь 2023
|
Февраль
2023
|
Инфляция
|
14,68
|
15,40
|
15,27
|
14,46
|
13,53
|
Базовая инфляция
|
18,44
|
18,39
|
18,03
|
16,55
|
14,88
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
13,83
|
14,26
|
14,18
|
13,24
|
12,63
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
-5,67
|
0,73
|
6,97
|
9,53
|
12,65
|
Непродовольственные товары
|
18,01
|
18,35
|
18,26
|
17,31
|
15,56
|
Услуги
|
10,74
|
12,38
|
12,30
|
11,80
|
11,60
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,13
|
5,39
|
9,76
|
9,74
|
9,64
|
- пассажирский транспорт
|
8,52
|
29,12
|
11,94
|
14,38
|
15,28
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе уменьшился и составил 12,63% в феврале после 13,24% в январе.
На региональном рынке, как и по России в целом, продолжилось расширение предложения отдельных продовольственных товаров. Так, увеличились объемы производства продукции животноводства отечественными сельскохозяйственными предприятиями. Это способствовало замедлению роста цен на мясопродукты, молоко и молочную продукцию, а также сыр. Дополнительно на динамику цен повлияло сокращение затрат животноводов на корма в результате удешевления зерновых и наращивания производства комбикормов в стране. Кроме того, рост издержек по-прежнему сдерживала реализация мер государственной поддержки животноводческой отрасли.
Увеличение объёмов вылова и ослабление экспортного спроса привели к расширению предложения отдельных видов рыбной продукции на рынке региона. Как следствие, уменьшились годовые темпы прироста цен на рыбопродукты.
Высокий урожай зерновых культур и сахарной свеклы в стране в 2022 году обусловил замедление роста цен на крупы, муку и сахар. Это, в свою очередь, привело к сокращению издержек производителей макаронных и крупяных, а также кондитерских изделий. В результате годовые темпы прироста цен на данные товары снизились.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в феврале снизился до 15,56% после 17,31% месяцем ранее.
Сдержанный потребительский спрос по-прежнему оказывал влияние на динамику цен в непродовольственном сегменте. Так, ускорилось удешевление смартфонов и смарт-часов в годовом выражении, а рост цен на бытовую технику и персональные компьютеры замедлился. Кроме того, подешевели в годовом выражении телевизоры. Дополнительное влияние оказало расширение предложения отдельных товаров длительного пользования за счет налаживания параллельного импорта и роста поставок из стран Азии и СНГ.
Постепенно увеличивалось предложение новых иномарок и автомобильных шин китайских брендов. Наряду со сдержанной потребительской активностью это привело к снижению годовых темпов прироста цен на легковые автомобили, а также шины.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в феврале составил 11,60% после 11,80% в январе.
Сдерживающее влияние на динамику стоимости услуг в регионе оказало замедление роста цен на зарубежные поездки в годовом выражении. На это повлиял эффект высокой сравнительной базы прошлого года, когда повышение темпов ослабления рубля привело к росту издержек туроператоров и, как следствие, ускорению роста цен на услуги в сфере зарубежного туризма.
Снизились годовые темпы прироста цен на аренду одно- и двухкомнатных квартир. Это было обусловлено эффектом высокой базы февраля 2022 года. В тот период удорожание недвижимости в регионе привело к увеличению спроса на аренду квартир и заметному ускорению роста ее стоимости.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция на Северо-Западе в феврале 2023 года снизилась до 10,86% после 11,91% в январе. Её уровень был несколько ниже, чем в целом по России (10,99%). Замедление инфляции в Северо-Западном федеральном округе в феврале 2023 года было связано с расширением предложения и сокращением издержек производства ряда товаров и услуг, а также со сдержанным спросом.
Годовая инфляция в России в целом продолжила снижаться и составила 10,99%. Наиболее значительно уменьшился прирост цен на товары, динамика цен на услуги была менее заметной.
По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счёт эффекта высокой базы весны прошлого года. Во втором полугодии по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов второй половины 2022 года этот показатель несколько повысится. В базовом сценарии с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 г., вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.