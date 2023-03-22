Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом

Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года замедлилась до 13,53% после 14,46% в январе 2023 года. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (10,86%) и России в целом (10,99%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, замедление инфляции в регионе было обусловлено расширением предложения на отдельных товарных рынках, уменьшением давления на цены со стороны издержек производителей продовольствия, а также сдержанной потребительской активностью. Дополнительное влияние оказал статистический эффект высокой сравнительной базы прошлого года по отдельным услугам.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Инфляция 14,68 15,40 15,27 14,46 13,53 Базовая инфляция 18,44 18,39 18,03 16,55 14,88 Прирост цен на Продовольственные товары 13,83 14,26 14,18 13,24 12,63 из них: - плодоовощная продукция -5,67 0,73 6,97 9,53 12,65 Непродовольственные товары 18,01 18,35 18,26 17,31 15,56 Услуги 10,74 12,38 12,30 11,80 11,60 из них: - ЖКХ 5,13 5,39 9,76 9,74 9,64 - пассажирский транспорт 8,52 29,12 11,94 14,38 15,28

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе уменьшился и составил 12,63% в феврале после 13,24% в январе.

На региональном рынке, как и по России в целом, продолжилось расширение предложения отдельных продовольственных товаров. Так, увеличились объемы производства продукции животноводства отечественными сельскохозяйственными предприятиями. Это способствовало замедлению роста цен на мясопродукты, молоко и молочную продукцию, а также сыр. Дополнительно на динамику цен повлияло сокращение затрат животноводов на корма в результате удешевления зерновых и наращивания производства комбикормов в стране. Кроме того, рост издержек по-прежнему сдерживала реализация мер государственной поддержки животноводческой отрасли.

Увеличение объёмов вылова и ослабление экспортного спроса привели к расширению предложения отдельных видов рыбной продукции на рынке региона. Как следствие, уменьшились годовые темпы прироста цен на рыбопродукты.

Высокий урожай зерновых культур и сахарной свеклы в стране в 2022 году обусловил замедление роста цен на крупы, муку и сахар. Это, в свою очередь, привело к сокращению издержек производителей макаронных и крупяных, а также кондитерских изделий. В результате годовые темпы прироста цен на данные товары снизились.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в феврале снизился до 15,56% после 17,31% месяцем ранее.

Сдержанный потребительский спрос по-прежнему оказывал влияние на динамику цен в непродовольственном сегменте. Так, ускорилось удешевление смартфонов и смарт-часов в годовом выражении, а рост цен на бытовую технику и персональные компьютеры замедлился. Кроме того, подешевели в годовом выражении телевизоры. Дополнительное влияние оказало расширение предложения отдельных товаров длительного пользования за счет налаживания параллельного импорта и роста поставок из стран Азии и СНГ.

Постепенно увеличивалось предложение новых иномарок и автомобильных шин китайских брендов. Наряду со сдержанной потребительской активностью это привело к снижению годовых темпов прироста цен на легковые автомобили, а также шины.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале составил 11,60% после 11,80% в январе.

Сдерживающее влияние на динамику стоимости услуг в регионе оказало замедление роста цен на зарубежные поездки в годовом выражении. На это повлиял эффект высокой сравнительной базы прошлого года, когда повышение темпов ослабления рубля привело к росту издержек туроператоров и, как следствие, ускорению роста цен на услуги в сфере зарубежного туризма.

Снизились годовые темпы прироста цен на аренду одно- и двухкомнатных квартир. Это было обусловлено эффектом высокой базы февраля 2022 года. В тот период удорожание недвижимости в регионе привело к увеличению спроса на аренду квартир и заметному ускорению роста ее стоимости.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция на Северо-Западе в феврале 2023 года снизилась до 10,86% после 11,91% в январе. Её уровень был несколько ниже, чем в целом по России (10,99%). Замедление инфляции в Северо-Западном федеральном округе в феврале 2023 года было связано с расширением предложения и сокращением издержек производства ряда товаров и услуг, а также со сдержанным спросом.

Годовая инфляция в России в целом продолжила снижаться и составила 10,99%. Наиболее значительно уменьшился прирост цен на товары, динамика цен на услуги была менее заметной.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счёт эффекта высокой базы весны прошлого года. Во втором полу­годии по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов второй половины 2022 года этот показатель несколько повысится. В базовом сценарии с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 г., вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.