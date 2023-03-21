Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года вновь замедлилась и составила 13,5% после 14,5% месяцем ранее

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале снизился до 11,6% после 11,8% в январе. Основное влияние на него оказало замедление роста цен на зарубежные поездки в годовом выражении и снижение годовых темпов прироста цен на аренду квартир.

В числе причин – расширение предложения на отдельных товарных рынках и сокращение издержек производителей продовольствия.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продукты питания снизился до 12,6%. Наращивание объёмов производства отечественными животноводами, а также снижение их затрат на корма способствовали замедлению роста цен на мясопродукты, молоко, молочную продукцию и сыр. Увеличение объемов вылова и ослабление экспортного спроса привели к расширению предложения на региональном рынке отдельных видов рыбной продукции. Как следствие, годовые темпы прироста цен на нее снизились.

«Сдержанная потребительская активность по-прежнему оказывала влияние на динамику цен в непродовольственном сегменте. В частности, продолжили дешеветь смартфоны, смарт-часы и телевизоры, а рост цен на бытовую технику и персональные компьютеры замедлился. Постепенно увеличивалось предложение новых иномарок и автомобильных шин азиатских брендов. Наряду со сдержанной потребительской активностью это привело к снижению годовых темпов прироста цен на легковые автомобили, а также шины», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале снизился до 11,6% после 11,8% в январе. Основное влияние на него оказало замедление роста цен на зарубежные поездки в годовом выражении и снижение годовых темпов прироста цен на аренду квартир.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счёт эффекта высокой базы весны прошлого года, В базовом сценарии с уче­том проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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