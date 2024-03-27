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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.24 14:30

Годовая инфляция в Мурманской области в феврале осталась на уровне января

В феврале годовая инфляция в регионе составила 9,1%. Текущий рост цен в условиях высокого спроса не изменился и остался на уровне января.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, рост цен на продовольственные товары в регионе был сдержанным в результате действия разнонаправленных факторов. Увеличение темпов прироста цен на одни продукты компенсировалось их снижением на другие. Так, из-за роста издержек предприятий на логистику быстрее в годовом выражении дорожали мясо и птица. В то же время благодаря расширению предложения замедлился рост цен на овощи и некоторые виды рыбы.

Вместе с тем повысились годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары, в частности на смартфоны и мебель. В числе основных факторов – высокий спрос, опережающий возможности предложения.

«Рост цен на услуги в феврале по сравнению с январем замедлился. Во многом это было связано с вводом дополнительных авиарейсов. Кроме того, некоторые из направлений субсидировались по программе региональных перевозок. В результате расширение предложения услуг воздушного транспорта сдерживало общую инфляцию в регионе», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

 

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