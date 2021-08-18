Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2021 года замедлилась до 5,35% после 5,49% в июне

При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,34%) и России в целом (6,46%). Замедление инфляции в регионе обусловлено главным образом расширением предложения отдельных видов овощей и фруктов, а также воздушных перевозок на региональном рынке.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Инфляция 5,01 4,49 5,10 5,49 5,35 Базовая инфляция 4,56 4,48 4,60 5,15 5,33 Прирост цен на Продовольственные товары 5,14 3,25 4,69 5,37 4,99 из них: - плодоовощная продукция 6,82 -4,79 2,70 5,46 1,02 Непродовольственные товары 5,37 5,45 5,72 6,74 7,09 Услуги 4,50 4,71 4,83 4,14 3,66 из них: - ЖКХ 5,19 5,36 5,28 5,27 5,27 - пассажирский транспорт 11,09 15,22 18,75 12,51 8,63

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в июле замедлился до 4,99% после 5,37% в июне. Главным образом это связано с поступлением на рынок плодоовощной продукции нового урожая. Расширение предложения вследствие повышения урожайности в этом году, по сравнению с 2020 годом, привело к снижению темпов прироста цен на картофель. Из-за эффекта высокой базы июля прошлого года, когда предложение отечественных яблок снизилось после потери части урожая из-за неблагоприятных погодных условий, в июле 2021 года ускорилось снижение цен на яблоки. Увеличение урожая тепличных овощей и их поступление на рынок в большем объёме, чем годом ранее, привело к замедлению годового роста цен на огурцы, а снижение цен на помидоры ускорилось.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле увеличился на 0,35 п.п. до 7,09% из-за снижения предложения отдельных товаров. Ограниченное предложение на внутреннем рынке сырья для производства пиломатериалов, на фоне увеличения экспорта из-за роста мировых цен в условиях активизации спроса, привело к увеличению годовых темпов прироста цен на древесно-стружечные плиты. Сохраняющаяся нехватка комплектующих и задержки их поставок ограничили объём предложения автозаводов, что вызвало ускорение роста цен на новые легковые автомобили иностранного и отечественного производства.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в июле составил 3,66% после 4,14% месяцем ранее. Это было связано преимущественно с замедлением годовых темпов прироста цен на услуги пассажирского транспорта. Увеличение предложения на региональном рынке воздушных перевозок и расширение списка направлений способствовали ускорению снижения стоимости авиабилетов.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе замедлилась до 6,34% в июле с 6,61% в июне. При этом уровень инфляции в округе был ниже общероссийского – 6,46%. Замедление инфляции на Северо-Западе обусловлено преимущественно влиянием таких факторов, как увеличение предложения отечественной плодоовощной продукции нового урожая, а также снижение спроса на некоторые услуги в сфере туризма.

В России годовая инфляция в июле 2021 г. замедлилась до 6,46%. Основное сдерживающее влияние оказало значительное снижение волатильных компонент – темпов удорожания плодоовощной продукции и зарубежных поездок. При этом продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и продовольствие без овощей и фруктов. Месячный прирост цен на непродовольственные товары (с поправкой на сезонность) остается на пятилетних максимумах, во многом под влиянием растущего спроса и увеличения издержек производителей, в том числе связанного с ускоренным ростом цен на мировых товарных рынках. Текущие показатели устойчивой ценовой динамики сохраняются на повышенных уровнях. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.