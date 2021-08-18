Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2021 года замедлилась до 5,35% после 5,49% в июне
При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,34%) и России в целом (6,46%). Замедление инфляции в регионе обусловлено главным образом расширением предложения отдельных видов овощей и фруктов, а также воздушных перевозок на региональном рынке.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Март
2021
|
Апрель
2021
|
Май
2021
|
Июнь
2021
|
Июль
2021
|
Инфляция
|
5,01
|
4,49
|
5,10
|
5,49
|
5,35
|
Базовая инфляция
|
4,56
|
4,48
|
4,60
|
5,15
|
5,33
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
5,14
|
3,25
|
4,69
|
5,37
|
4,99
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
6,82
|
-4,79
|
2,70
|
5,46
|
1,02
|
Непродовольственные товары
|
5,37
|
5,45
|
5,72
|
6,74
|
7,09
|
Услуги
|
4,50
|
4,71
|
4,83
|
4,14
|
3,66
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,19
|
5,36
|
5,28
|
5,27
|
5,27
|
- пассажирский транспорт
|
11,09
|
15,22
|
18,75
|
12,51
|
8,63
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в июле замедлился до 4,99% после 5,37% в июне. Главным образом это связано с поступлением на рынок плодоовощной продукции нового урожая. Расширение предложения вследствие повышения урожайности в этом году, по сравнению с 2020 годом, привело к снижению темпов прироста цен на картофель. Из-за эффекта высокой базы июля прошлого года, когда предложение отечественных яблок снизилось после потери части урожая из-за неблагоприятных погодных условий, в июле 2021 года ускорилось снижение цен на яблоки. Увеличение урожая тепличных овощей и их поступление на рынок в большем объёме, чем годом ранее, привело к замедлению годового роста цен на огурцы, а снижение цен на помидоры ускорилось.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле увеличился на 0,35 п.п. до 7,09% из-за снижения предложения отдельных товаров. Ограниченное предложение на внутреннем рынке сырья для производства пиломатериалов, на фоне увеличения экспорта из-за роста мировых цен в условиях активизации спроса, привело к увеличению годовых темпов прироста цен на древесно-стружечные плиты. Сохраняющаяся нехватка комплектующих и задержки их поставок ограничили объём предложения автозаводов, что вызвало ускорение роста цен на новые легковые автомобили иностранного и отечественного производства.
Услуги
Годовой прирост цен на услуги в июле составил 3,66% после 4,14% месяцем ранее. Это было связано преимущественно с замедлением годовых темпов прироста цен на услуги пассажирского транспорта. Увеличение предложения на региональном рынке воздушных перевозок и расширение списка направлений способствовали ускорению снижения стоимости авиабилетов.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе замедлилась до 6,34% в июле с 6,61% в июне. При этом уровень инфляции в округе был ниже общероссийского – 6,46%. Замедление инфляции на Северо-Западе обусловлено преимущественно влиянием таких факторов, как увеличение предложения отечественной плодоовощной продукции нового урожая, а также снижение спроса на некоторые услуги в сфере туризма.
В России годовая инфляция в июле 2021 г. замедлилась до 6,46%. Основное сдерживающее влияние оказало значительное снижение волатильных компонент – темпов удорожания плодоовощной продукции и зарубежных поездок. При этом продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и продовольствие без овощей и фруктов. Месячный прирост цен на непродовольственные товары (с поправкой на сезонность) остается на пятилетних максимумах, во многом под влиянием растущего спроса и увеличения издержек производителей, в том числе связанного с ускоренным ростом цен на мировых товарных рынках. Текущие показатели устойчивой ценовой динамики сохраняются на повышенных уровнях. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.