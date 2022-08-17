Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2022 года замедлилась до 16,18% после 16,90% в июне
При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (14,44%) и России в целом (15,10%).
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, замедление инфляции в регионе было преимущественно обусловлено расширением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, укреплением рубля в предыдущие месяцы, а также охлаждением потребительского спроса на отдельных товарных рынках.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Март
2022
|
Апрель 2022
|
Май
2022
|
Июнь
2022
|
Июль
2022
|
Инфляция
|
16,16
|
18,16
|
17,52
|
16,90
|
16,18
|
Базовая инфляция
|
18,48
|
20,79
|
20,73
|
20,46
|
19,87
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
13,98
|
17,17
|
17,32
|
16,94
|
15,51
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
28,30
|
30,61
|
26,23
|
14,37
|
4,40
|
Непродовольственные товары
|
20,94
|
22,10
|
22,08
|
20,74
|
20,44
|
Услуги
|
12,03
|
13,88
|
11,66
|
11,52
|
10,91
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,19
|
5,19
|
5,48
|
5,28
|
5,47
|
- пассажирский транспорт
|
9,28
|
18,15
|
6,68
|
10,63
|
16,13
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в июле снизился до 15,51% после 16,94% в июне.
Увеличилось предложение овощей и фруктов, во многом за счёт наращивания объёмов поставок из-за рубежа, в том числе после снятия запрета на их ввоз из ряда стран. Причём на стоимости импортной продукции сказалось произошедшее в предыдущие месяцы укрепление рубля. В результате уменьшились годовые темпы прироста цен на картофель, яблоки, виноград, груши, бананы, подешевела капуста.
Увеличение производства свинины животноводческими хозяйствами в целом по стране сказалось на замедлении роста цен мяса свинины и, как следствие, мясных продуктов (колбасы, сосисок и сарделек). К тому же уменьшилось давление на цены со стороны издержек животноводов во многом благодаря снижению внутренних цен на зерно и сою. Дополнительное влияние оказали меры по поддержке отрасли, принятые Правительством РФ, включая ограничение экспорта основных кормовых составляющих – сои и соевого шрота, а также предоставление льготных кредитов на их закупку.
Нормализация спроса на сахар после его резкого всплеска в марте текущего года привела к снижению годовых темпов прироста цен на него. Дополнительное влияние оказали принятые правительством РФ меры по ограничению экспорта сахара, которые привели к увеличению его предложения на внутреннем рынке.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле 2022 года снизился до 20,44% после 20,74% месяцем ранее.
В условиях действующих ограничений в сфере внешней торговли увеличилось предложение лесоматериалов и металлопродукции на внутреннем рынке. В результате подешевели в годовом выражении древесно-стружечные плиты и металлочерепица.
Продолжилась коррекция спроса и цен на товары длительного пользования после их всплеска в марте текущего года. В частности, замедлился рост цен на смартфоны, новые легковые автомобили, а также бытовую технику.
Услуги
Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 10,91% в июле после 11,52% в июне.
Вслед за общим снижением процентных ставок в экономике коммерческие банки снижали процентные ставки по потребительским кредитам, что привело к замедлению роста платы за пользование ими.
На фоне произошедшего ранее укрепления рубля снизился темп прироста цен на услуги зарубежного туризма, в частности на отдых в Турции. Кроме того, на динамике цен сказался эффект высокой базы прошлого года, когда после снятия ограничений полетов по отдельным внешним направлениям возросший спрос повлек увеличение стоимости туристических путевок.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) годовая инфляция в июле 2022 года снизилась до 14,44% после 15,49% месяцем ранее. Замедление годовой инфляции в регионе отмечалось третий месяц подряд. При этом её уровень по-прежнему оставался ниже, чем в целом по России (15,10% в июле). На Северо-Западе продолжилась коррекция цен после всплеска в начале весны. Этому способствовало укрепление рубля, отмечавшееся в предыдущие месяцы, снижение инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий бизнеса. Потребительская активность оставалась невысокой на фоне увеличения склонности населения к сбережению, что дополнительно сдерживало рост цен. Важным фактором замедления инфляции являлось расширение предложения ряда товаров на внутреннем рынке. Вместе с тем ограничения в сфере авиаперевозок сказались на ускорении роста цен в сегменте услуг.
В целом по России в июле потребительские цены снижались второй месяц подряд. Снижение составило 0,39%, с поправкой на сезонность – на 0,27%. Характер ценовой динамики не изменился. Как и в июне, значительный вклад в снижение цен внесли наращивание товарного предложения плодоовощной продукции и укрепление рубля в последние месяцы. Дополнительное дезинфляционное влияние оказывали сдержанная динамика спроса и ограничения экспортных возможностей по ряду товаров. При этом перенос в цены возросших издержек продолжал оказывать проинфляционное влияние. Цены на услуги без административного регулирования вновь возросли, они дорожали темпом выше наблюдаемого в конце прошлого года. Годовая инфляция уменьшилась, но осталась высокой (15,10%). В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года она уменьшится до 12,0 – 15,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.