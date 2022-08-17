Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2022 года замедлилась до 16,18% после 16,90% в июне

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, замедление инфляции в регионе было преимущественно обусловлено расширением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, укреплением рубля в предыдущие месяцы, а также охлаждением потребительского спроса на отдельных товарных рынках.

При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (14,44%) и России в целом (15,10%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, замедление инфляции в регионе было преимущественно обусловлено расширением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, укреплением рубля в предыдущие месяцы, а также охлаждением потребительского спроса на отдельных товарных рынках.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Инфляция 16,16 18,16 17,52 16,90 16,18 Базовая инфляция 18,48 20,79 20,73 20,46 19,87 Прирост цен на Продовольственные товары 13,98 17,17 17,32 16,94 15,51 из них: - плодоовощная продукция 28,30 30,61 26,23 14,37 4,40 Непродовольственные товары 20,94 22,10 22,08 20,74 20,44 Услуги 12,03 13,88 11,66 11,52 10,91 из них: - ЖКХ 5,19 5,19 5,48 5,28 5,47 - пассажирский транспорт 9,28 18,15 6,68 10,63 16,13

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в июле снизился до 15,51% после 16,94% в июне.

Увеличилось предложение овощей и фруктов, во многом за счёт наращивания объёмов поставок из-за рубежа, в том числе после снятия запрета на их ввоз из ряда стран. Причём на стоимости импортной продукции сказалось произошедшее в предыдущие месяцы укрепление рубля. В результате уменьшились годовые темпы прироста цен на картофель, яблоки, виноград, груши, бананы, подешевела капуста.

Увеличение производства свинины животноводческими хозяйствами в целом по стране сказалось на замедлении роста цен мяса свинины и, как следствие, мясных продуктов (колбасы, сосисок и сарделек). К тому же уменьшилось давление на цены со стороны издержек животноводов во многом благодаря снижению внутренних цен на зерно и сою. Дополнительное влияние оказали меры по поддержке отрасли, принятые Правительством РФ, включая ограничение экспорта основных кормовых составляющих – сои и соевого шрота, а также предоставление льготных кредитов на их закупку.

Нормализация спроса на сахар после его резкого всплеска в марте текущего года привела к снижению годовых темпов прироста цен на него. Дополнительное влияние оказали принятые правительством РФ меры по ограничению экспорта сахара, которые привели к увеличению его предложения на внутреннем рынке.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле 2022 года снизился до 20,44% после 20,74% месяцем ранее.

В условиях действующих ограничений в сфере внешней торговли увеличилось предложение лесоматериалов и металлопродукции на внутреннем рынке. В результате подешевели в годовом выражении древесно-стружечные плиты и металлочерепица.

Продолжилась коррекция спроса и цен на товары длительного пользования после их всплеска в марте текущего года. В частности, замедлился рост цен на смартфоны, новые легковые автомобили, а также бытовую технику.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 10,91% в июле после 11,52% в июне.

Вслед за общим снижением процентных ставок в экономике коммерческие банки снижали процентные ставки по потребительским кредитам, что привело к замедлению роста платы за пользование ими.

На фоне произошедшего ранее укрепления рубля снизился темп прироста цен на услуги зарубежного туризма, в частности на отдых в Турции. Кроме того, на динамике цен сказался эффект высокой базы прошлого года, когда после снятия ограничений полетов по отдельным внешним направлениям возросший спрос повлек увеличение стоимости туристических путевок.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) годовая инфляция в июле 2022 года снизилась до 14,44% после 15,49% месяцем ранее. Замедление годовой инфляции в регионе отмечалось третий месяц подряд. При этом её уровень по-прежнему оставался ниже, чем в целом по России (15,10% в июле). На Северо-Западе продолжилась коррекция цен после всплеска в начале весны. Этому способствовало укрепление рубля, отмечавшееся в предыдущие месяцы, снижение инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий бизнеса. Потребительская активность оставалась невысокой на фоне увеличения склонности населения к сбережению, что дополнительно сдерживало рост цен. Важным фактором замедления инфляции являлось расширение предложения ряда товаров на внутреннем рынке. Вместе с тем ограничения в сфере авиаперевозок сказались на ускорении роста цен в сегменте услуг.

В целом по России в июле потребительские цены снижались второй месяц подряд. Снижение составило 0,39%, с поправкой на сезонность – на 0,27%. Характер ценовой динамики не изменился. Как и в июне, значительный вклад в снижение цен внесли наращивание товарного предложения плодоовощной продукции и укрепление рубля в последние месяцы. Дополнительное дезинфляционное влияние оказывали сдержанная динамика спроса и ограничения экспортных возможностей по ряду товаров. При этом перенос в цены возросших издержек продолжал оказывать проинфляционное влияние. Цены на услуги без административного регулирования вновь возросли, они дорожали темпом выше наблюдаемого в конце прошлого года. Годовая инфляция уменьшилась, но осталась высокой (15,10%). В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года она уменьшится до 12,0 – 15,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.