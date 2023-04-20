Годовая инфляция в Мурманской области в марте 2023 года заметно снизилась и составила 5,25% после 13,53% в предыдущем месяце
Во многом это объясняется статистическим эффектом базы – в расчёте годовой инфляции уже перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Также на замедление годового роста цен в регионе повлияло расширение предложения отдельных продовольственных товаров. В целом по России инфляция снизилась до 3,51% после 10,99% месяцем ранее.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Ноябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Январь 2023
|
Февраль
2023
|
Март
2023
|
Инфляция
|
15,40
|
15,27
|
14,46
|
13,53
|
5,25
|
Базовая инфляция
|
18,39
|
18,03
|
16,55
|
14,88
|
4,95
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
14,26
|
14,18
|
13,24
|
12,63
|
6,56
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
0,73
|
6,97
|
9,53
|
12,65
|
-6,02
|
Непродовольственные товары
|
18,35
|
18,26
|
17,31
|
15,56
|
3,87
|
Услуги
|
12,38
|
12,30
|
11,80
|
11,60
|
5,83
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,39
|
9,76
|
9,74
|
9,64
|
9,11
|
- пассажирский транспорт
|
29,12
|
11,94
|
14,38
|
15,28
|
20,7
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился и составил 6,56% в марте после 12,63% в феврале.
Плодоовощная продукция подешевела в годовом выражении. Отчасти это было связано с коррекцией цен на огурцы после их значительного удорожания в предыдущие месяцы. Вместе с тем, цены на них отличаются повышенной волатильностью.
В прошлом месяце произошёл кратковременный скачок цен на репчатый лук из-за сокращения его импортных поставок из основных стран-поставщиков на фоне неблагоприятных погодных условий. В марте торговым сетям удалось наладить поставки лука из других стран, что привело к снижению годовых темпов прироста цен на него.
Рост цен на бананы замедлился, подешевели яблоки и апельсины в годовом выражении, что было обусловлено эффектом высокой базы прошлого года. В марте 2022 года нарушение логистических цепочек и ослабление рубля привело к значительному удорожанию стоимости импортных фруктов.
Высокий урожай зерновых в 2022 году обусловил расширение предложения продуктов их переработки, в частности, муки. Это способствовало сокращению затрат кондитеров, в результате чего замедлился годовой рост цен на мучные кондитерские изделия.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте уменьшился до 3,87% после 15,56% месяцем ранее.
Основной вклад внесла динамика цен на легковые автомобили. Это было связано с влиянием эффекта высокой сравнительной базы марта 2022 года. В тот период отмечалось заметное повышение цен на автомобили из-за сокращения их предложения на фоне остановки работы ряда автопроизводителей в России, а также ослабления рубля. Тогда как в марте текущего года предложение автомобилей постепенно восстанавливалось за счет налаживания импортных цепочек поставок, в том числе из стран Азии и ближнего зарубежья. В результате годовой рост цен на новые автомобили замедлился.
Ввиду действия аналогичного эффекта подешевели в годовом выражении отдельные виды бытовой техники и персональные компьютеры.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в марте составил 5,83% после 11,60% в феврале.
Снижение годовых темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма в основном объясняется эффектом высокой сравнительной базы. В марте 2022 года на фоне ослабления рубля и сокращения доступных направлений для поездок значительно повысилась стоимость отдыха за рубежом. В марте текущего года это сильное повышение цен вышло из расчета годового показателя.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция на Северо-Западе в марте 2023 года существенно снизилась – до 3,33% после 10,86% в феврале. Основная причина заключается в статистическом эффекте базы. Также факторами замедления годового роста цен в Северо-Западном федеральном округе остаются расширение предложения отдельных товаров, снижение издержек производителей продовольствия и сдержанная потребительская активность.
Годовая инфляция в России резко снизилась из-за эффекта высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный прирост цен в марте прошлого года (7,61% м/м). Соответственно, в марте 2023 года инфляция составила 3,51%, что на 7,48 п.п. ниже значения прошлого месяца. Наиболее значительно уменьшился прирост цен на товары, замедление по услугам было менее заметным.
Месячные показатели с поправкой на сезонность в марте преимущественно росли по сравнению с февралем. Ценовое давление постепенно усиливается после периода, сдержанного роста цен во второй половине 2022 года. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,0 – 7,0% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.