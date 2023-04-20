Годовая инфляция в Мурманской области в марте 2023 года заметно снизилась и составила 5,25% после 13,53% в предыдущем месяце

Во многом это объясняется статистическим эффектом базы – в расчёте годовой инфляции уже перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Также на замедление годового роста цен в регионе повлияло расширение предложения отдельных продовольственных товаров. В целом по России инфляция снизилась до 3,51% после 10,99% месяцем ранее.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Инфляция 15,40 15,27 14,46 13,53 5,25 Базовая инфляция 18,39 18,03 16,55 14,88 4,95 Прирост цен на Продовольственные товары 14,26 14,18 13,24 12,63 6,56 из них: - плодоовощная продукция 0,73 6,97 9,53 12,65 -6,02 Непродовольственные товары 18,35 18,26 17,31 15,56 3,87 Услуги 12,38 12,30 11,80 11,60 5,83 из них: - ЖКХ 5,39 9,76 9,74 9,64 9,11 - пассажирский транспорт 29,12 11,94 14,38 15,28 20,7

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился и составил 6,56% в марте после 12,63% в феврале.

Плодоовощная продукция подешевела в годовом выражении. Отчасти это было связано с коррекцией цен на огурцы после их значительного удорожания в предыдущие месяцы. Вместе с тем, цены на них отличаются повышенной волатильностью.

В прошлом месяце произошёл кратковременный скачок цен на репчатый лук из-за сокращения его импортных поставок из основных стран-поставщиков на фоне неблагоприятных погодных условий. В марте торговым сетям удалось наладить поставки лука из других стран, что привело к снижению годовых темпов прироста цен на него.

Рост цен на бананы замедлился, подешевели яблоки и апельсины в годовом выражении, что было обусловлено эффектом высокой базы прошлого года. В марте 2022 года нарушение логистических цепочек и ослабление рубля привело к значительному удорожанию стоимости импортных фруктов.

Высокий урожай зерновых в 2022 году обусловил расширение предложения продуктов их переработки, в частности, муки. Это способствовало сокращению затрат кондитеров, в результате чего замедлился годовой рост цен на мучные кондитерские изделия.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте уменьшился до 3,87% после 15,56% месяцем ранее.

Основной вклад внесла динамика цен на легковые автомобили. Это было связано с влиянием эффекта высокой сравнительной базы марта 2022 года. В тот период отмечалось заметное повышение цен на автомобили из-за сокращения их предложения на фоне остановки работы ряда автопроизводителей в России, а также ослабления рубля. Тогда как в марте текущего года предложение автомобилей постепенно восстанавливалось за счет налаживания импортных цепочек поставок, в том числе из стран Азии и ближнего зарубежья. В результате годовой рост цен на новые автомобили замедлился.

Ввиду действия аналогичного эффекта подешевели в годовом выражении отдельные виды бытовой техники и персональные компьютеры.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в марте составил 5,83% после 11,60% в феврале.

Снижение годовых темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма в основном объясняется эффектом высокой сравнительной базы. В марте 2022 года на фоне ослабления рубля и сокращения доступных направлений для поездок значительно повысилась стоимость отдыха за рубежом. В марте текущего года это сильное повышение цен вышло из расчета годового показателя.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция на Северо-Западе в марте 2023 года существенно снизилась – до 3,33% после 10,86% в феврале. Основная причина заключается в статистическом эффекте базы. Также факторами замедления годового роста цен в Северо-Западном федеральном округе остаются расширение предложения отдельных товаров, снижение издержек производителей продовольствия и сдержанная потребительская активность.

Годовая инфляция в России резко снизилась из-за эффекта высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный прирост цен в марте прошлого года (7,61% м/м). Соответственно, в марте 2023 года инфляция составила 3,51%, что на 7,48 п.п. ниже значения прошлого месяца. Наиболее значительно уменьшился прирост цен на товары, замедление по услугам было менее заметным.

Месячные показатели с поправкой на сезонность в марте преимущественно росли по сравнению с февралем. Ценовое давление постепенно усиливается после периода, сдержанного роста цен во второй половине 2022 года. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,0 – 7,0% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.