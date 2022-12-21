Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре 2022 года ускорилась, в отличие от страны в целом и СЗФО, и составила 15,40% после 14,68% в октябре
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, при этом инфляция в нашем регионе оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (12,23%) и России в целом (11,98%). Увеличение инфляции в регионе было преимущественно обусловлено сокращением предложения на некоторых товарных рынках, давлением со стороны издержек производителей товаров и поставщиков услуг.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Июль
2022
|
Август
2022
|
Сентябрь 2022
|
Октябрь 2022
|
Ноябрь
2022
|
Инфляция
|
16,18
|
15,82
|
15,36
|
14,68
|
15,40
|
Базовая инфляция
|
19,87
|
19,40
|
18,80
|
18,44
|
18,39
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
15,51
|
15,58
|
15,68
|
13,83
|
14,26
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
4,40
|
2,21
|
1,01
|
-5,67
|
0,73
|
Непродовольственные товары
|
20,44
|
19,40
|
18,39
|
18,01
|
18,35
|
Услуги
|
10,91
|
10,85
|
10,53
|
10,74
|
12,38
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,47
|
6,05
|
6,02
|
5,13
|
5,39
|
- пассажирский транспорт
|
16,13
|
13,55
|
11,67
|
8,52
|
29,12
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в ноябре увеличился до 14,26% после 13,83% в октябре.
Сокращение поставок импортных фруктов привело к ускорению роста цен на них. Причиной этого в том числе стали внешние ограничения, затронувшие логистику. Дополнительное влияние на динамику цен цитрусовых оказало снижение их урожая в ряде стран-поставщиков на фоне неблагоприятных погодных условий.
Сокращение предложения кисломолочных продуктов местных производителей из-за снижения объёмов производства молока в регионе стало причиной ускорения годового роста цен на них.
В текущем году увеличились затраты региональных хлебных заводов на сырьё, упаковку, а также горюче-смазочные материалы, используемые для печей. Это определило повышение цен на хлеб в ноябре этого года. В результате годовой рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия ускорился.
Вместе с тем в результате расширения производства продукции животноводческими предприятиями страны подешевело в годовом выражении куриное и свиное мясо. Также оказали влияние и меры государственной поддержки отрасли, которые позволили снизить давление на цены со стороны издержек.
Непродовольственные товары
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе составил 18,35% в ноябре после 18,01% месяцем ранее.
На региональном автомобильном рынке возросла доля более дорогих подержанных импортных автомобилей с небольшим пробегом, поставляемых по каналам параллельного импорта. Это сказалось на повышении годовых темпов прироста цен на подержанные иномарки в регионе.
Подорожали в годовом выражении строительные материалы. На это повлиял эффект низкой сравнительной базы прошлого года, когда отмечалось снижение активности на региональном рынке недвижимости и сокращение спроса на строительные материалы.
Вместе с тем сдерживающее влияние на динамику цен непродовольственных товаров оказало расширение предложения моторного топлива на внутреннем рынке в условиях ограничения экспорта нефтепродуктов.
Услуги
Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 12,38% в ноябре после 10,74% в октябре.
Затраты авиакомпаний на обслуживание самолётов возросли, что в том числе было связано с ограничениями на поставки импортных запчастей. В результате ускорился рост стоимости авиабилетов. Это внесло основной вклад в повышение годового темпа прироста цен в сфере услуг в регионе.
Повышение спроса на поездки внутри страны на фоне ограниченного числа направлений для зарубежного туризма повлияло на увеличение годовых темпов прироста цен на проезд в поездах.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе снижалась седьмой месяц подряд. В ноябре она составила 12,23% после 12,56% месяцем ранее и была несколько выше значения по России (11,98%). На снижение инфляции на Северо-Западе продолжили влиять факторы, характерные для России в целом: расширялось предложение продовольственных товаров, потребительская активность оставалась сдержанной. С другой стороны, из-за роста издержек услуги стали дорожать быстрее, и это влияло на общую инфляцию в округе.
Годовая инфляция в России вновь замедлилась и составила 11,98%. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.