Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре 2022 года ускорилась, в отличие от страны в целом и СЗФО, и составила 15,40% после 14,68% в октябре

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в ноябре увеличился до 14,26% после 13,83% в октябре. Сокращение поставок импортных фруктов привело к ускорению роста цен на них. Причиной этого в том числе стали внешние ограничения, затронувшие логистику. Дополнительное влияние на динамику цен цитрусовых оказало снижение их урожая в ряде стран-поставщиков на фоне неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, при этом инфляция в нашем регионе оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (12,23%) и России в целом (11,98%). Увеличение инфляции в регионе было преимущественно обусловлено сокращением предложения на некоторых товарных рынках, давлением со стороны издержек производителей товаров и поставщиков услуг.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Инфляция 16,18 15,82 15,36 14,68 15,40 Базовая инфляция 19,87 19,40 18,80 18,44 18,39 Прирост цен на Продовольственные товары 15,51 15,58 15,68 13,83 14,26 из них: - плодоовощная продукция 4,40 2,21 1,01 -5,67 0,73 Непродовольственные товары 20,44 19,40 18,39 18,01 18,35 Услуги 10,91 10,85 10,53 10,74 12,38 из них: - ЖКХ 5,47 6,05 6,02 5,13 5,39 - пассажирский транспорт 16,13 13,55 11,67 8,52 29,12

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в ноябре увеличился до 14,26% после 13,83% в октябре.

Сокращение поставок импортных фруктов привело к ускорению роста цен на них. Причиной этого в том числе стали внешние ограничения, затронувшие логистику. Дополнительное влияние на динамику цен цитрусовых оказало снижение их урожая в ряде стран-поставщиков на фоне неблагоприятных погодных условий.

Сокращение предложения кисломолочных продуктов местных производителей из-за снижения объёмов производства молока в регионе стало причиной ускорения годового роста цен на них.

В текущем году увеличились затраты региональных хлебных заводов на сырьё, упаковку, а также горюче-смазочные материалы, используемые для печей. Это определило повышение цен на хлеб в ноябре этого года. В результате годовой рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия ускорился.

Вместе с тем в результате расширения производства продукции животноводческими предприятиями страны подешевело в годовом выражении куриное и свиное мясо. Также оказали влияние и меры государственной поддержки отрасли, которые позволили снизить давление на цены со стороны издержек.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе составил 18,35% в ноябре после 18,01% месяцем ранее.

На региональном автомобильном рынке возросла доля более дорогих подержанных импортных автомобилей с небольшим пробегом, поставляемых по каналам параллельного импорта. Это сказалось на повышении годовых темпов прироста цен на подержанные иномарки в регионе.

Подорожали в годовом выражении строительные материалы. На это повлиял эффект низкой сравнительной базы прошлого года, когда отмечалось снижение активности на региональном рынке недвижимости и сокращение спроса на строительные материалы.

Вместе с тем сдерживающее влияние на динамику цен непродовольственных товаров оказало расширение предложения моторного топлива на внутреннем рынке в условиях ограничения экспорта нефтепродуктов.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 12,38% в ноябре после 10,74% в октябре.

Затраты авиакомпаний на обслуживание самолётов возросли, что в том числе было связано с ограничениями на поставки импортных запчастей. В результате ускорился рост стоимости авиабилетов. Это внесло основной вклад в повышение годового темпа прироста цен в сфере услуг в регионе.

Повышение спроса на поездки внутри страны на фоне ограниченного числа направлений для зарубежного туризма повлияло на увеличение годовых темпов прироста цен на проезд в поездах.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе снижалась седьмой месяц подряд. В ноябре она составила 12,23% после 12,56% месяцем ранее и была несколько выше значения по России (11,98%). На снижение инфляции на Северо-Западе продолжили влиять факторы, характерные для России в целом: расширялось предложение продовольственных товаров, потребительская активность оставалась сдержанной. С другой стороны, из-за роста издержек услуги стали дорожать быстрее, и это влияло на общую инфляцию в округе.

Годовая инфляция в России вновь замедлилась и составила 11,98%. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.