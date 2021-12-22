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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 11:30

Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре оставалась ниже, чем в СЗФО и России в целом

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, годовая инфляция в Мурманской области в ноябре 2021 года составила 7,07% после 7,16% в октябре. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе и России в целом (8,40%). Снижение инфляции в регионе главным образом обусловлено эффектом высокой базы прошлого года на отдельные продовольственные товары и услуги, а также уменьшением спроса на некоторые непродовольственные товары.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Июль

2021

Август 2021

Сентябрь 2021

Октябрь 2021

Ноябрь 2021

Инфляция

5,35

5,81

6,06

7,16

7,07

Базовая инфляция

5,33

5,69

5,84

6,45

6,48

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

4,99

5,58

5,60

7,80

7,71

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

1,02

5,01

6,17

18,19

15,18

Непродовольственные товары

7,09

7,82

8,07

8,15

7,91

Услуги

3,66

3,62

4,06

5,26

5,31

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

5,27

5,23

5,36

5,90

5,93

    - пассажирский транспорт

8,63

8,69

13,75

18,48

15,69

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в ноябре снизился на 0,09 п.п., до 7,71%. Сдерживающее влияние на динамику цен продовольствия главным образом оказал эффект высокой базы прошлого года. Годом ранее увеличение затрат тепличных хозяйств, дополненное ростом цен импортируемой продукции, оказывало влияние на динамику цен огурцов и помидоров. Это привело к замедлению роста цен на эти овощи в ноябре текущего года. Увеличение объемов урожая подсолнечника и сахарной свеклы по сравнению с прошлым годом стало причиной снижения годовых темпов прироста цен на подсолнечное масло и сахар.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в ноябре составил 7,91% после 8,15% в октябре. Введение экспортных пошлин правительством РФ во второй половине текущего года на отдельные виды древесины привело к увеличению её предложения на внутреннем рынке. Это способствовало замедлению роста цен на пиломатериалы. Дополнительным фактором, сдерживающим рост цен на строительные материалы, выступило уменьшение спроса на них в связи со снижением активности на региональном рынке недвижимости. Введение ограничений на посещение торговых центров в ноябре текущего года понизило спрос на их ассортимент, что привело к замедлению роста цен на парфюмерно-косметические товары. Этот же фактор оказал влияние на снижение годового темпа прироста цен на электротовары и бытовую технику.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в ноябре практически не изменился и составил 5,31%. Ценовая динамика определялась разнонаправленными факторами. Увеличение спроса на новогодние туры в условиях ограниченного предложения привело к ускорению роста цен на услуги зарубежного туризма.

Рост спроса на авторемонтные услуги из-за более сложных погодных условий в ноябре текущего года по сравнению с прошлым годом привёл к увеличению годовых темпов прироста цен на услуги шиномонтажа. Вместе с тем сдерживающим рост цен фактором выступили услуги воздушного транспорта, что было связано с эффектом высокой базы прошлого года, когда тарифы на перелёты возросли на фоне восстановления пассажиропотока в регион.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в ноябре 2021 года возросла до 8,40% с 8,12% в октябре. Её уровень соответствовал годовому темпу прироста потребительских цен по России в целом (8,40%). На динамику инфляции в округе преимущественно повлияли расширение спроса на некоторые услуги и увеличение издержек организаций сферы услуг.

В целом по России годовая инфляция в ноябре увеличилась до 8,40%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 0,85%, но это лишь на 0,22 п.п. ниже многолетнего максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Однако показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% к концу 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

 

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