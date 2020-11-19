Годовая инфляция в Мурманской области в октябре снизилась и составила 3,4% против 3,6% в сентябре

Инфляция на продовольственные товары в регионе в октябре замедлилась с 4,5% после 4,9% в сентябре. Из-за расширения предложения импортных фруктов замедлились темпы прироста цен на апельсины. Увеличение урожая тепличной продукции и овощей открытого грунта привело к снижению цен на помидоры и огурцы.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, непродовольственные товары в октябре несколько подорожали по сравнению с сентябрем – на 0,1 п.п. до 4,2%. Ослабление рубля привело к росту цен на легковые автомобили. Из-за продолжающегося повышения стоимости драгоценных металлов на мировых рынках подорожали ювелирные изделия. Увеличение цены на импортную фурнитуру и обивочную ткань повлекли за собой рост цен на мягкую и корпусную мебель. При этом цены на моющие и чистящие средства понизились на фоне стабилизации спроса после его временного оживления в предыдущие месяцы.

Годовой прирост цен на услуги в октябре замедлился до 1,3% после 1,8% в сентябре. Больше всего на их динамику оказало падение цен на авиабилеты в связи со снижением спроса в условиях сложившейся эпидемической обстановки. Рост конкуренции среди сотовых операторов и необходимость сохранения клиентской базы способствовали расширению предложения тарифных планов, и как следствие, уменьшению стоимости услуг связи.