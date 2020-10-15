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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.20 12:30

Годовая инфляция в Мурманской области в сентябре составила 3,6% после 3,5% в августе

Её значение было несколько ниже, чем в целом по России (3,7%) и соответствовало показателю по Северо-Западному федеральному округу (3,6%),- сообщил пресс-центр ЦБ по Мурманской области.

На инфляцию в Мурманской области в сентябре влияли разнонаправленные факторы. Причинами ускорения годовой продовольственной инфляции до 4,9% после 4,4% в августе, стали сокращение предложения отечественных помидоров и снижение их поставок из-за рубежа, а также ослабление рубля.

Свою роль сыграл и уход с рынка крупного регионального ретейлера, повлекший за собой рост цен на колбасную и мясную продукцию.

Годовая непродовольственная инфляция в сентябре не изменилась и составила 4,1%. В условиях пандемии замедлился рост цен на бытовую технику.

Стабилизация предложения и спроса повлияли на снижение темпа прироста цен на моторное топливо. В то же время в связи с ослаблением рубля ускорился рост цен на медикаменты.

Годовая инфляция в сфере услуг в августе замедлилась до 1,8% (месяцем ранее была 2,0%). Драйверами снижения темпов прироста цен стали сохранение на прошлогоднем уровне на фоне пандемии стоимости обучения в вузах, а также смягчение условий банковского кредитования.

«Уровень инфляции в регионах может отличаться от общероссийского, поскольку разные области имеют разные природно-климатические особенности, степень развития инфраструктуры и рынка, потребительские предпочтения жителей», – пояснил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

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