Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась до 7,41% после 7,17% в декабре 2021 года. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,85%) и России в целом (8,73%). Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на ускорение инфляции в регионе главным образом повлияло увеличение затрат производителей и ограничения со стороны предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, а также ослабление рубля в последние месяцы.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Инфляция 6,06 7,16 7,07 7,17 7,41 Базовая инфляция 5,84 6,45 6,48 6,58 7,56 Прирост цен на Продовольственные товары 5,60 7,80 7,71 7,17 8,13 из них: - плодоовощная продукция 6,17 18,19 15,18 7,91 9,45 Непродовольственные товары 8,07 8,15 7,91 7,64 8,40 Услуги 4,06 5,26 5,31 6,54 5,37 из них: - ЖКХ 5,36 5,90 5,93 6,05 4,30 - пассажирский транспорт 13,75 18,48 15,69 26,35 17,29

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе увеличился до 8,13% после 7,17% в декабре прошлого года.

Сокращение объёмов урожая капусты в 2021 году из-за неблагоприятных погодных условий, а также рост издержек аграриев (на удобрения, технику, средства защиты растений) привели к увеличению годовых темпов прироста цен на эту овощную культуру.

Ослабление рубля отразилось на ценах импортных фруктов, в том числе ускорился рост цен на груши и подорожал виноград в годовом выражении.

Повышение затрат животноводческих предприятий из-за увеличения стоимости кормов, ветеринарных препаратов, транспортировки привели к ускорению годового роста цен на молоко и молочную продукцию.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в январе увеличился до 8,40% после 7,64% в декабре.

Нехватка электронных комплектующих на мировом рынке была одной из основных причин, которая ограничивала выпуск новых легковых автомобилей. На этом фоне сохранялся повышенный спрос в сегменте подержанных автомобилей, что обусловило ускорение годового роста цен на легковые автомобили в целом.

Увеличение мировых цен нефтепродуктов в предыдущие месяцы повлияло на ускорение роста розничных цен на бензин в годовом выражении. При этом сдерживающее влияние на динамику цен на топливо на внутреннем рынке оказывал действующий демпфирующий механизм.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в январе снизился и составил 5,37% после 6,54% в декабре.

В январе текущего года минимальный размер взноса на капитальный ремонт для жителей региона не изменился, тогда как в январе 2021 года он был проиндексирован на фоне увеличения стоимости работ. Это оказало сдерживающее влияние на динамику цен в сегменте услуг.

Высокая конкуренция между авиаперевозчиками в условиях действующих ограничений на полеты по внешним направлениям стала причиной снижения годовых темпов прироста цен на авиабилеты.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в январе 2022 года возросла до 8,85% после 8,53% в декабре 2021 года. При этом инфляция в округе превысила значение в целом по России – 8,73%. Динамику инфляции на Северо-Западе в основном определили снижение предложения отдельных продовольственных товаров, увеличение издержек производителей и поставщиков, а также расширение спроса, опережающее наращивание предложения на отдельных рынках.

В целом по России в январе 2022 года годовая инфляция продолжила ускоряться по всем основным группам товаров и услуг. Более всего возросла продовольственная инфляция, что особенно заметно сказывается на инфляционных ожиданиях населения. Повышение месячного прироста цен (с поправкой на сезонность) произошло во многом за счет компонент с волатильными ценами. Тем не менее темпы удорожания товаров и услуг с устойчивой ценовой динамикой оставались повышенными. Инфляцию во многом определяет рост спроса, превышающий возможности расширения выпуска при ограниченности свободных трудовых ресурсов и сохраняющихся перебоях в производстве и логистике. По оценке Банка России, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%. Годовая инфляция снизится до 5,0 – 6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%