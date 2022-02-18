Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась до 7,41% после 7,17% в декабре 2021 года. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,85%) и России в целом (8,73%). Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на ускорение инфляции в регионе главным образом повлияло увеличение затрат производителей и ограничения со стороны предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, а также ослабление рубля в последние месяцы.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Сентябрь 2021
|
Октябрь 2021
|
Ноябрь 2021
|
Декабрь 2021
|
Январь 2022
|
Инфляция
|
6,06
|
7,16
|
7,07
|
7,17
|
7,41
|
Базовая инфляция
|
5,84
|
6,45
|
6,48
|
6,58
|
7,56
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
5,60
|
7,80
|
7,71
|
7,17
|
8,13
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
6,17
|
18,19
|
15,18
|
7,91
|
9,45
|
Непродовольственные товары
|
8,07
|
8,15
|
7,91
|
7,64
|
8,40
|
Услуги
|
4,06
|
5,26
|
5,31
|
6,54
|
5,37
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,36
|
5,90
|
5,93
|
6,05
|
4,30
|
- пассажирский транспорт
|
13,75
|
18,48
|
15,69
|
26,35
|
17,29
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе увеличился до 8,13% после 7,17% в декабре прошлого года.
Сокращение объёмов урожая капусты в 2021 году из-за неблагоприятных погодных условий, а также рост издержек аграриев (на удобрения, технику, средства защиты растений) привели к увеличению годовых темпов прироста цен на эту овощную культуру.
Ослабление рубля отразилось на ценах импортных фруктов, в том числе ускорился рост цен на груши и подорожал виноград в годовом выражении.
Повышение затрат животноводческих предприятий из-за увеличения стоимости кормов, ветеринарных препаратов, транспортировки привели к ускорению годового роста цен на молоко и молочную продукцию.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в январе увеличился до 8,40% после 7,64% в декабре.
Нехватка электронных комплектующих на мировом рынке была одной из основных причин, которая ограничивала выпуск новых легковых автомобилей. На этом фоне сохранялся повышенный спрос в сегменте подержанных автомобилей, что обусловило ускорение годового роста цен на легковые автомобили в целом.
Увеличение мировых цен нефтепродуктов в предыдущие месяцы повлияло на ускорение роста розничных цен на бензин в годовом выражении. При этом сдерживающее влияние на динамику цен на топливо на внутреннем рынке оказывал действующий демпфирующий механизм.
Услуги
Годовой прирост цен на услуги в январе снизился и составил 5,37% после 6,54% в декабре.
В январе текущего года минимальный размер взноса на капитальный ремонт для жителей региона не изменился, тогда как в январе 2021 года он был проиндексирован на фоне увеличения стоимости работ. Это оказало сдерживающее влияние на динамику цен в сегменте услуг.
Высокая конкуренция между авиаперевозчиками в условиях действующих ограничений на полеты по внешним направлениям стала причиной снижения годовых темпов прироста цен на авиабилеты.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в январе 2022 года возросла до 8,85% после 8,53% в декабре 2021 года. При этом инфляция в округе превысила значение в целом по России – 8,73%. Динамику инфляции на Северо-Западе в основном определили снижение предложения отдельных продовольственных товаров, увеличение издержек производителей и поставщиков, а также расширение спроса, опережающее наращивание предложения на отдельных рынках.
В целом по России в январе 2022 года годовая инфляция продолжила ускоряться по всем основным группам товаров и услуг. Более всего возросла продовольственная инфляция, что особенно заметно сказывается на инфляционных ожиданиях населения. Повышение месячного прироста цен (с поправкой на сезонность) произошло во многом за счет компонент с волатильными ценами. Тем не менее темпы удорожания товаров и услуг с устойчивой ценовой динамикой оставались повышенными. Инфляцию во многом определяет рост спроса, превышающий возможности расширения выпуска при ограниченности свободных трудовых ресурсов и сохраняющихся перебоях в производстве и логистике. По оценке Банка России, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%. Годовая инфляция снизится до 5,0 – 6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%