Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2023 года замедлилась, но она остаётся выше, чем в СЗФО и России в целом
Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2023 года замедлилась до 14,46% после 15,27% в декабре 2022 года. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (11,91%) и России в целом (11,77%). Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, снижение инфляции в регионе было обусловлено увеличением предложения ряда продовольственных товаров и сдержанной потребительской активностью, а также статистическим эффектом высокой сравнительной базы предыдущего года.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Сентябрь 2022
|
Октябрь 2022
|
Ноябрь
2022
|
Декабрь
2022
|
Январь 2023
|
Инфляция
|
15,36
|
14,68
|
15,40
|
15,27
|
14,46
|
Базовая инфляция
|
18,80
|
18,44
|
18,39
|
18,03
|
16,55
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
15,68
|
13,83
|
14,26
|
14,18
|
13,24
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
1,01
|
-5,67
|
0,73
|
6,97
|
9,53
|
Непродовольственные товары
|
18,39
|
18,01
|
18,35
|
18,26
|
17,31
|
Услуги
|
10,53
|
10,74
|
12,38
|
12,30
|
11,80
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
6,02
|
5,13
|
5,39
|
9,76
|
9,74
|
- пассажирский транспорт
|
11,67
|
8,52
|
29,12
|
11,94
|
14,38
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе составил 13,24% в январе текущего года после 14,18% в декабре прошлого года.
Предложение ряда продуктов питания в регионе, как и в целом по стране, продолжило расширяться. В частности, отечественные предприятия увеличили выпуск мясной и молочной продукции. Этому по-прежнему способствовало уменьшение давления на цены со стороны затрат животноводов на корма на фоне удешевления зерна в связи с рекордным урожаем в стране. Оказали влияние и меры государственной поддержки, в том числе льготные кредиты на закупку кормов. В результате замедлился рост цен на молочную продукцию, а цены на свинину ускорили снижение в годовом выражении.
Удешевление зерновых также снизило издержки производства муки и, как следствие, продуктов из нее. Это привело к снижению годовых темпов прироста цен на мучные кондитерские, а также макаронные изделия.
Увеличение объёмов свежего вылова, наряду с ослаблением экспортного спроса, привело к увеличению товарных запасов у рыбодобывающих предприятий. Как следствие, уменьшились годовые темпы прироста цен на рыбную продукцию.
Непродовольственные товары
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе снизился до 17,31% после 18,26% месяцем ранее.
Сдержанная потребительская активность по-прежнему оказывала влияние на динамику цен в непродовольственном сегменте. В частности, замедлился рост цен на новые легковые автомобили, мебель, а смартфоны ускоренно дешевели в годовом выражении. Дополнительно этому способствовало расширение предложения отдельных товаров за счет увеличения поставок из стран Азии и СНГ.
В условиях внешних ограничений стабильное предложение моторного топлива на внутреннем рынке превышало спрос. В результате годовые темпы прироста цен на автомобильный бензин продолжили снижаться.
Услуги
Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 11,80% в январе после 12,30% в декабре.
Сдерживающее влияние на динамику стоимости услуг в регионе оказало замедление годового роста цен на аренду одно- и двухкомнатных квартир. Это было связано с влиянием эффекта высокой сравнительной базы января 2022 года. В тот период отмечалось заметное ускорение роста стоимости аренды, спрос на которую возрос на фоне удорожания жилья в регионе.
Возобновление в январе полётной программы из России в Египет отдельными туроператорами после её приостановки в декабре 2022 года стало причиной снижения годовых темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция на Северо-Западе в январе 2023 года практически не изменилась и составила 11,91% (в декабре 2022 года – 11,90%). Её уровень был несколько выше, чем в целом по России (11,77%). На инфляцию в Северо-Западном федеральном округе в январе 2023 года повлияли разнонаправленные факторы. С одной стороны, рост цен по-прежнему ограничивали сдержанное потребительское поведение и постепенное восстановление предложения ряда товаров. С другой стороны, повышающее влияние на цены оказали индексация тарифов на отдельные регулируемые услуги в большем, чем годом ранее, размере, а также рост затрат производителей тепличных овощей.
Годовая инфляция в целом по России продолжила снижаться и составила 11,77%. Показатели устойчивой ценовой динамики в годовом выражении в основном снижались, но месячные приросты с поправкой на сезонность возросли. Это подтверждает постепенное усиление ценового давления после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.
По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счёт эффекта высокой базы весны прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года. В базовом сценарии с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0 – 7,0% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.