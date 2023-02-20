Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2023 года замедлилась, но она остаётся выше, чем в СЗФО и России в целом

Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2023 года замедлилась до 14,46% после 15,27% в декабре 2022 года. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (11,91%) и России в целом (11,77%). Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, снижение инфляции в регионе было обусловлено увеличением предложения ряда продовольственных товаров и сдержанной потребительской активностью, а также статистическим эффектом высокой сравнительной базы предыдущего года.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Инфляция 15,36 14,68 15,40 15,27 14,46 Базовая инфляция 18,80 18,44 18,39 18,03 16,55 Прирост цен на Продовольственные товары 15,68 13,83 14,26 14,18 13,24 из них: - плодоовощная продукция 1,01 -5,67 0,73 6,97 9,53 Непродовольственные товары 18,39 18,01 18,35 18,26 17,31 Услуги 10,53 10,74 12,38 12,30 11,80 из них: - ЖКХ 6,02 5,13 5,39 9,76 9,74 - пассажирский транспорт 11,67 8,52 29,12 11,94 14,38

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе составил 13,24% в январе текущего года после 14,18% в декабре прошлого года.

Предложение ряда продуктов питания в регионе, как и в целом по стране, продолжило расширяться. В частности, отечественные предприятия увеличили выпуск мясной и молочной продукции. Этому по-прежнему способствовало уменьшение давления на цены со стороны затрат животноводов на корма на фоне удешевления зерна в связи с рекордным урожаем в стране. Оказали влияние и меры государственной поддержки, в том числе льготные кредиты на закупку кормов. В результате замедлился рост цен на молочную продукцию, а цены на свинину ускорили снижение в годовом выражении.

Удешевление зерновых также снизило издержки производства муки и, как следствие, продуктов из нее. Это привело к снижению годовых темпов прироста цен на мучные кондитерские, а также макаронные изделия.

Увеличение объёмов свежего вылова, наряду с ослаблением экспортного спроса, привело к увеличению товарных запасов у рыбодобывающих предприятий. Как следствие, уменьшились годовые темпы прироста цен на рыбную продукцию.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе снизился до 17,31% после 18,26% месяцем ранее.

Сдержанная потребительская активность по-прежнему оказывала влияние на динамику цен в непродовольственном сегменте. В частности, замедлился рост цен на новые легковые автомобили, мебель, а смартфоны ускоренно дешевели в годовом выражении. Дополнительно этому способствовало расширение предложения отдельных товаров за счет увеличения поставок из стран Азии и СНГ.

В условиях внешних ограничений стабильное предложение моторного топлива на внутреннем рынке превышало спрос. В результате годовые темпы прироста цен на автомобильный бензин продолжили снижаться.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 11,80% в январе после 12,30% в декабре.

Сдерживающее влияние на динамику стоимости услуг в регионе оказало замедление годового роста цен на аренду одно- и двухкомнатных квартир. Это было связано с влиянием эффекта высокой сравнительной базы января 2022 года. В тот период отмечалось заметное ускорение роста стоимости аренды, спрос на которую возрос на фоне удорожания жилья в регионе.

Возобновление в январе полётной программы из России в Египет отдельными туроператорами после её приостановки в декабре 2022 года стало причиной снижения годовых темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция на Северо-Западе в январе 2023 года практически не изменилась и составила 11,91% (в декабре 2022 года – 11,90%). Её уровень был несколько выше, чем в целом по России (11,77%). На инфляцию в Северо-Западном федеральном округе в январе 2023 года повлияли разнонаправленные факторы. С одной стороны, рост цен по-прежнему ограничивали сдержанное потребительское поведение и постепенное восстановление предложения ряда товаров. С другой стороны, повышающее влияние на цены оказали индексация тарифов на отдельные регулируемые услуги в большем, чем годом ранее, размере, а также рост затрат производителей тепличных овощей.

Годовая инфляция в целом по России продолжила снижаться и составила 11,77%. Показатели устойчивой ценовой динамики в годовом выражении в основном снижались, но месячные приросты с поправкой на сезонность возросли. Это подтверждает постепенное усиление ценового давления после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счёт эффекта высокой базы весны прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года. В базовом сценарии с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0 – 7,0% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.