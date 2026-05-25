В апреле цены в Мурманской области, по данным Росстата, снизились на 0,1% по сравнению с мартом. Годовая инфляция в регионе продолжила замедляться и составила 6,1%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, среди продуктов в апреле в нашем регионе больше всего подешевела плодоовощная продукция. Это связано с сезонностью: с приходом тепла расходы производителей овощей на отопление и освещение теплиц сокращаются, в результате снизились цены на огурцы и помидоры. Подешевели также сыры, мясная продукция и сливочное масло. Этих продуктов на региональном рынке стало больше из-за того, что выросло производство в целом по стране.

Цены на непродовольственные товары выросли. Под давлением внешних факторов подорожали компьютеры, из-за возросших издержек увеличились цены на строительные материалы. В то же время средства связи, в частности, смартфоны подешевели благодаря укреплению рубля.

«В сфере услуг наиболее заметно подешевел санаторно-оздоровительный отдых. С завершением высокого туристического сезона спрос на путевки в региональные здравницы снизился, а следом за этим и цены на них. Кроме того, подешевел зарубежный туризм после роста цен в предыдущие несколько месяцев. Так в апреле были доступнее путевки в страны Юго-Восточной и Средней Азии, а также в Китай», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Годовая инфляция в Мурманской области замедлилась, но осталась выше, чем в целом по стране (5,6%). Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, нацеленную на снижение годовой инфляции до 4%. Подробнее об инфляции в Мурманской области – на сайте Банка России.