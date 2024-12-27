Годовая инфляция в ноябре в Мурманской области была ниже, чем в СЗФО и в целом по стране
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по данным Росстата, годовая инфляция в Мурманской области в ноябре 2024 года снизилась до 7,92% после 8,60% в октябре. Инфляция в регионе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,61%) и в целом по стране (8,88%).
Основная причина замедления роста цен в регионе – охлаждение потребительского спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги.
Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Июль
2024
|
Август
2024
|
Сентябрь
2024
|
Октябрь 2024
|
Ноябрь
2024
|
Инфляция
|
9,75
|
9,55
|
8,54
|
8,60
|
7,92
|
Базовая инфляция
|
8,90
|
8,88
|
7,86
|
7,83
|
7,13
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
9,16
|
10,05
|
9,20
|
9,45
|
10,12
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
16,23
|
18,87
|
13,91
|
15,05
|
17,32
|
Непродовольственные товары
|
6,51
|
6,63
|
5,66
|
5,29
|
3,75
|
Услуги
|
14,67
|
13,01
|
11,76
|
12,13
|
11,13
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
10,79
|
10,25
|
9,31
|
8,71
|
7,99
|
- пассажирский транспорт
|
30,94
|
22,24
|
20,13
|
20,75
|
8,16
Источник: Росстат
Продовольственные товары
В ноябре цены на продовольствие в годовом выражении выросли на 10,12% после 9,45% в октябре.
Стоимость поставок импортных фруктов увеличилась из-за ослабления рубля. Поэтому в годовом выражении рост цен на яблоки, бананы, виноград и апельсины ускорился, а груши подорожали (в октябре цена на них снижалась в годовом сопоставлении).
Цены на рыбопродукты стали расти быстрее в годовом выражении. Среди причин – снижение предложения из-за сокращения объёмов вылова и переработки рыбы. Кроме того, выросли издержки предприятий на её добычу и выращивание.
Затраты производителей молочной продукции на сырьё, упаковку и логистику увеличились. В результате сливочное масло, молоко и сыр дорожали быстрее в годовом сопоставлении, чем месяцем ранее.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре снизился и составил 3,75% после 5,29% в октябре.
Легковые автомобили подешевели в годовом выражении после роста цен на них в предыдущем месяце. Основной причиной стало снижение спроса на региональном авторынке.
Услуги
В ноябре годовой темп прироста цен на услуги снизился до 11,13% после 12,13% в октябре.
В регионе уменьшилось количество приезжих специалистов, занятых в крупном инвестиционном проекте. Из-за этого спрос на рынке съёмного жилья снизился. Как результат – в ноябре плата за аренду квартир росла медленнее в годовом выражении, чем месяцем ранее.
Инфляция в России
По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре повысилась до 8,88% (в октябре – 8,54%). Месячный рост потребительских цен в стране также ускорился. В основном это было связано с ценами на плодоовощную продукцию и услуги мобильной связи. Устойчивое инфляционное давление остаётся вблизи максимумов текущего года. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Дополнительным проинфляционным фактором последних месяцев, воздействующим на цены широкого круга товаров и услуг, является произошедшее ослабление рубля. Достигнутая значительная жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к 4% в 2026 году.