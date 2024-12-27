Годовая инфляция в ноябре в Мурманской области была ниже, чем в СЗФО и в целом по стране

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по данным Росстата, годовая инфляция в Мурманской области в ноябре 2024 года снизилась до 7,92% после 8,60% в октябре. Инфляция в регионе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,61%) и в целом по стране (8,88%).

Основная причина замедления роста цен в регионе – охлаждение потребительского спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги.

Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Инфляция 9,75 9,55 8,54 8,60 7,92 Базовая инфляция 8,90 8,88 7,86 7,83 7,13 Прирост цен на Продовольственные товары 9,16 10,05 9,20 9,45 10,12 из них: - плодоовощная продукция 16,23 18,87 13,91 15,05 17,32 Непродовольственные товары 6,51 6,63 5,66 5,29 3,75 Услуги 14,67 13,01 11,76 12,13 11,13 из них: - ЖКХ 10,79 10,25 9,31 8,71 7,99 - пассажирский транспорт 30,94 22,24 20,13 20,75 8,16

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В ноябре цены на продовольствие в годовом выражении выросли на 10,12% после 9,45% в октябре.

Стоимость поставок импортных фруктов увеличилась из-за ослабления рубля. Поэтому в годовом выражении рост цен на яблоки, бананы, виноград и апельсины ускорился, а груши подорожали (в октябре цена на них снижалась в годовом сопоставлении).

Цены на рыбопродукты стали расти быстрее в годовом выражении. Среди причин – снижение предложения из-за сокращения объёмов вылова и переработки рыбы. Кроме того, выросли издержки предприятий на её добычу и выращивание.

Затраты производителей молочной продукции на сырьё, упаковку и логистику увеличились. В результате сливочное масло, молоко и сыр дорожали быстрее в годовом сопоставлении, чем месяцем ранее.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре снизился и составил 3,75% после 5,29% в октябре.

Легковые автомобили подешевели в годовом выражении после роста цен на них в предыдущем месяце. Основной причиной стало снижение спроса на региональном авторынке.

Услуги

В ноябре годовой темп прироста цен на услуги снизился до 11,13% после 12,13% в октябре.

В регионе уменьшилось количество приезжих специалистов, занятых в крупном инвестиционном проекте. Из-за этого спрос на рынке съёмного жилья снизился. Как результат – в ноябре плата за аренду квартир росла медленнее в годовом выражении, чем месяцем ранее.

Инфляция в России

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре повысилась до 8,88% (в октябре – 8,54%). Месячный рост потребительских цен в стране также ускорился. В основном это было связано с ценами на плодоовощную продукцию и услуги мобильной связи. Устойчивое инфляционное давление остаётся вблизи максимумов текущего года. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Дополнительным проинфляционным фактором последних месяцев, воздействующим на цены широкого круга товаров и услуг, является произошедшее ослабление рубля. Достигнутая значительная жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к 4% в 2026 году.