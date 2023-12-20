Годовая инфляция в ноябре в Мурманской области составила 7,4%

Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре составила 7,4% после 6,8% месяцем ранее. На неё влияет прежде всего высокий потребительский спрос, который позволяет продавцам быстрее поднимать цены, компенсируя рост издержек.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, значительный спрос на продукцию птицеводства на фоне ограниченных возможностей для расширения производства привёл к ускорению роста цен на мясо птицы и куриные яйца. Вслед за повышением закупочной стоимости продуктов увеличились годовые темпы прироста цен в сфере общепита.

«Наибольшее влияние на динамику цен в сегменте непродовольственных товаров оказала ситуация на автомобильном рынке. Сохраняющийся высокий потребительский спрос, который превышал возможности расширения предложения товаров, привёл к ускорению годового роста цен на новые отечественные автомобили и подержанные иномарки. Из-за возросших издержек производителей быстрее стали расти цены на отдельные виды мебели», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Ускорился годовой рост цен и в сфере услуг. Увеличение турпотока в регион привело к повышению спроса на санаторно-оздоровительные услуги. В результате цены на них росли быстрее, чем годом ранее.

В России в целом годовая инфляция в ноябре составила 7,5%. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Согласно прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.