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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 10:00

Годовая инфляция в стране всё ещё значительно выше целевого уровня в 4%

По данным Росстата, годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2025 года повысилась до 9,38% после 8,90% в предыдущем месяце.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, инфляция в регионе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (9,82%) и в целом по стране (10,06%). Основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей непродовольственных товаров, а также индексация тарифов на проезд в общественном транспорте.

Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Октябрь 2024

Ноябрь

2024

Декабрь

2024

Январь 2025

Февраль

2025

Инфляция

8,60

7,92

8,15

8,90

9,38

Базовая инфляция

7,83

7,13

7,44

8,67

9,26

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

9,45

10,12

11,55

11,86

11,86

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

15,05

17,32

21,95

19,37

15,14

Непродовольственные товары

5,29

3,75

4,52

5,99

6,75

Услуги

12,13

11,13

9,34

9,60

10,16

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

8,71

7,99

7,81

10,03

10,26

    - пассажирский транспорт

20,75

8,16

2,38

-4,83

1,99

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольствие в феврале по сравнению с январем не изменился и составил 11,86%. Это связано с действием разнонаправленных факторов.

Из-за сокращения объёмов вылова и переработки рыбы в регионе снизилось предложение рыбопродуктов. Кроме того, выросли затраты рыбопромышленников на оплату труда, упаковку, обслуживание судов. В результате ускорился годовой рост цен на рыбные консервы, филе и мороженую рыбу.

Удорожание ряда продуктов питания привело к повышению издержек кафе и ресторанов, они перекладывали их в стоимость блюд. Поэтому цены в организациях общепита стали расти быстрее в годовом сопоставлении.

Увеличились затраты производителей молочной продукции на сырье, коммунальные услуги и зарплаты сотрудников. По этой причине молоко, творог и кисломолочные продукты в феврале в годовом выражении дорожали быстрее, чем месяцем ранее.

В то же время за счёт увеличения импорта выросло предложение некоторых овощей и фруктов, а стоимость их поставок снизилась из-за укрепления рубля. Это сдерживало рост цен на продовольствие. Так, замедлился годовой рост цен на яблоки, капусту и лук, а перец и морковь подешевели (в январе были дороже в годовом сопоставлении).

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в феврале ускорился до 6,75% после 5,99% в предыдущем месяце.

Региональные автодилеры продолжили переносить повышение утилизационного сбора в цены новых иномарок. В результате снижение цен на легковые автомобили замедлилось в годовом выражении.

Цены на автомобильный бензин росли в годовом сопоставлении быстрее, чем месяцем ранее. Среди причин – некоторое сокращение его предложения на внутреннем рынке, а также увеличение издержек нефтепереработчиков на логистику.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале увеличился до 10,16% после 9,60% в предыдущем месяце.

В феврале в регионе были повышены тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Основная причина – увеличение издержек перевозчиков, в том числе на оплату труда и техническое обслуживание транспортных средств. При этом в прошлом году стоимость проезда не менялась. В результате в феврале 2025 года услуги пассажирского транспорта подорожали в годовом сопоставлении.

Инфляция в России

В целом по России в феврале с исключением сезонности цены выросли меньше, чем в январе. Это в первую очередь характерно для тех групп товаров и услуг, цены на которые меняются часто и сильно. По остальным группам рост цен тоже замедлился, но меньше. Замедлению роста цен в значительной степени способствовало укрепление рубля с начала года. При этом годовая инфляция в стране всё ещё значительно выше целевого уровня в 4%. Это говорит о том, что спрос по-прежнему опережает возможности выпуска товаров и услуг и потребуется продолжительное время поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы инфляция снизилась до 4% в 2026 году.

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