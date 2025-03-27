Годовая инфляция в стране всё ещё значительно выше целевого уровня в 4%
По данным Росстата, годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2025 года повысилась до 9,38% после 8,90% в предыдущем месяце.
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, инфляция в регионе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (9,82%) и в целом по стране (10,06%). Основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей непродовольственных товаров, а также индексация тарифов на проезд в общественном транспорте.
Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Октябрь 2024
|
Ноябрь
2024
|
Декабрь
2024
|
Январь 2025
|
Февраль
2025
|
Инфляция
|
8,60
|
7,92
|
8,15
|
8,90
|
9,38
|
Базовая инфляция
|
7,83
|
7,13
|
7,44
|
8,67
|
9,26
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
9,45
|
10,12
|
11,55
|
11,86
|
11,86
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
15,05
|
17,32
|
21,95
|
19,37
|
15,14
|
Непродовольственные товары
|
5,29
|
3,75
|
4,52
|
5,99
|
6,75
|
Услуги
|
12,13
|
11,13
|
9,34
|
9,60
|
10,16
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
8,71
|
7,99
|
7,81
|
10,03
|
10,26
|
- пассажирский транспорт
|
20,75
|
8,16
|
2,38
|
-4,83
|
1,99
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой прирост цен на продовольствие в феврале по сравнению с январем не изменился и составил 11,86%. Это связано с действием разнонаправленных факторов.
Из-за сокращения объёмов вылова и переработки рыбы в регионе снизилось предложение рыбопродуктов. Кроме того, выросли затраты рыбопромышленников на оплату труда, упаковку, обслуживание судов. В результате ускорился годовой рост цен на рыбные консервы, филе и мороженую рыбу.
Удорожание ряда продуктов питания привело к повышению издержек кафе и ресторанов, они перекладывали их в стоимость блюд. Поэтому цены в организациях общепита стали расти быстрее в годовом сопоставлении.
Увеличились затраты производителей молочной продукции на сырье, коммунальные услуги и зарплаты сотрудников. По этой причине молоко, творог и кисломолочные продукты в феврале в годовом выражении дорожали быстрее, чем месяцем ранее.
В то же время за счёт увеличения импорта выросло предложение некоторых овощей и фруктов, а стоимость их поставок снизилась из-за укрепления рубля. Это сдерживало рост цен на продовольствие. Так, замедлился годовой рост цен на яблоки, капусту и лук, а перец и морковь подешевели (в январе были дороже в годовом сопоставлении).
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в феврале ускорился до 6,75% после 5,99% в предыдущем месяце.
Региональные автодилеры продолжили переносить повышение утилизационного сбора в цены новых иномарок. В результате снижение цен на легковые автомобили замедлилось в годовом выражении.
Цены на автомобильный бензин росли в годовом сопоставлении быстрее, чем месяцем ранее. Среди причин – некоторое сокращение его предложения на внутреннем рынке, а также увеличение издержек нефтепереработчиков на логистику.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в феврале увеличился до 10,16% после 9,60% в предыдущем месяце.
В феврале в регионе были повышены тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Основная причина – увеличение издержек перевозчиков, в том числе на оплату труда и техническое обслуживание транспортных средств. При этом в прошлом году стоимость проезда не менялась. В результате в феврале 2025 года услуги пассажирского транспорта подорожали в годовом сопоставлении.
Инфляция в России
В целом по России в феврале с исключением сезонности цены выросли меньше, чем в январе. Это в первую очередь характерно для тех групп товаров и услуг, цены на которые меняются часто и сильно. По остальным группам рост цен тоже замедлился, но меньше. Замедлению роста цен в значительной степени способствовало укрепление рубля с начала года. При этом годовая инфляция в стране всё ещё значительно выше целевого уровня в 4%. Это говорит о том, что спрос по-прежнему опережает возможности выпуска товаров и услуг и потребуется продолжительное время поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы инфляция снизилась до 4% в 2026 году.