Годовой грузооборот через причал №17 МБТ должен быть увеличен к 2027 году до 10 млн тонн

ООО «Мурманский балкерный терминал» (МБТ, входит в АО «Национальная транспортная компания», НТК) объявило электронный аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Техническое перевооружение комплекса по перевалке апатитового концентрата, минеральных удобрений через причал №17 с увеличением грузооборота до 10 млн тонн в год». Начальная (максимальная) цена договора составляет 76,4 млн рублей, говорится в материалах единой информационной системы в сфере закупок.

Как отмечается в сообщении, заявки на участие можно подать до 8 апреля, итоги будут подведены 16 мая 2024 года.

Планируется, что проектирование будет иметь 4 стадии: разработка основных технических решений; разработка проектной документации, включая прохождение требуемых по законодательству РФ экспертиз; разработка рабочей документации, включая сметную документацию; рабочее проектирование.

Строительство будет выполнено без вывода из эксплуатации существующего технологического оборудования.

Согласно материалам закупки, строительство должно начаться в 2025 году и закончиться в 2027 году.