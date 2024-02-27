Годовой рост цен в Мурманской области ускорился преимущественно из-за высокой потребительской активности

Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2024 года увеличилась и составила 9,05% после 7,94% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,98%) и по России в целом (7,44%).

Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2024 года увеличилась и составила 9,05% после 7,94% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,98%) и по России в целом (7,44%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой рост цен в регионе ускорился преимущественно из-за высокой потребительской активности, а также увеличения издержек производителей некоторых товаров и поставщиков услуг.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Инфляция 6,18 6,83 7,37 7,94 9,05 Базовая инфляция 4,93 5,75 6,60 7,31 8,08 Прирост цен на Продовольственные товары 5,13 4,98 5,54 6,60 7,38 из них: - плодоовощная продукция 24,20 18,83 18,53 18,44 16,70 Непродовольственные товары 4,21 4,84 5,32 5,49 5,69 Услуги 10,34 11,85 12,33 12,78 15,57 из них: - ЖКХ 7,69 8,54 8,81 5,01 5,23 - пассажирский транспорт 16,10 27,87 20,16 32,29 53,9

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В январе цены на продовольствие росли в годовом выражении несколько быстрее, чем месяцем ранее. Прирост цен составил 7,38%, в то время как в декабре он был 6,60%.

Число посетителей кафе и ресторанов выросло, в том числе из-за увеличения турпотока в Мурманскую область. Это стало одной из причин ускорения годового роста цен на продукцию предприятий общественного питания.

Стали быстрее расти цены на отдельные виды рыбной продукции, в частности, подорожала мороженая креветка. Это произошло из-за снижения предложения северной креветки на региональном рынке: вылов был приостановлен из-за сложной ледовой обстановки в районах промысла.

Затраты кондитерских предприятий на импортное сырье увеличились. Например, выросли цены на какао-бобы из-за снижения урожая в странах-производителях. Кроме того, подорожала логистика и упаковочные материалы. В результате стали быстрее расти цены на кондитерские изделия, в том числе шоколад, кексы и рулеты.

Непродовольственные товары

В январе рост цен на непродовольственные товары в годовом выражении несколько ускорился – до 5,69% после 5,49% в декабре.

Выросли оптовые цены на бензин, что привело к ускорению годового роста цен на него в рознице.

Отечественные производители продолжали переносить в цены возросшие ранее затраты на закупку импортного сырья и материалов, логистику. Как результат – цены на парфюмерно-косметические товары и мебель стали расти быстрее в годовом выражении.

Услуги

В январе рост цен на услуги в годовом выражении ускорился до 15,57% после 12,78% месяцем ранее.

Спрос на авиаперелеты вырос, в том числе из-за увеличения турпотока в регион. Помимо этого, продолжили расти издержки авиаперевозчиков. Так, с начала этого года в мурманском аэропорту повысились тарифы на обслуживание самолетов. В совокупности это привело к ускорению годового роста цен на авиабилеты. Стоит отметить, что цены на услуги воздушного транспорта отличаются повышенной волатильностью.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция на Северо-Западе в январе 2024 года снизилась до 6,98% после 7,11% в декабре. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России (7,44%). Рост цен в основном замедлился в компонентах, цены на которые отличаются высокой волатильностью.

В январе 2024 года текущий рост потребительских цен в России сохранялся вблизи значений декабря. Это значительно ниже, чем осенью, но выше 4% в пересчёте на год. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 7,44% (в декабре – 7,42%). Для устойчивого снижения инфляции необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий. С учётом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.