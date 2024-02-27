Годовой рост цен в Мурманской области ускорился преимущественно из-за высокой потребительской активности
Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2024 года увеличилась и составила 9,05% после 7,94% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,98%) и по России в целом (7,44%).
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой рост цен в регионе ускорился преимущественно из-за высокой потребительской активности, а также увеличения издержек производителей некоторых товаров и поставщиков услуг.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Сентябрь
2023
|
Октябрь
2023
|
Ноябрь
2023
|
Декабрь 2023
|
Январь 2024
|
Инфляция
|
6,18
|
6,83
|
7,37
|
7,94
|
9,05
|
Базовая инфляция
|
4,93
|
5,75
|
6,60
|
7,31
|
8,08
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
5,13
|
4,98
|
5,54
|
6,60
|
7,38
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
24,20
|
18,83
|
18,53
|
18,44
|
16,70
|
Непродовольственные товары
|
4,21
|
4,84
|
5,32
|
5,49
|
5,69
|
Услуги
|
10,34
|
11,85
|
12,33
|
12,78
|
15,57
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
7,69
|
8,54
|
8,81
|
5,01
|
5,23
|
- пассажирский транспорт
|
16,10
|
27,87
|
20,16
|
32,29
|
53,9
Источник: Росстат
Продовольственные товары
В январе цены на продовольствие росли в годовом выражении несколько быстрее, чем месяцем ранее. Прирост цен составил 7,38%, в то время как в декабре он был 6,60%.
Число посетителей кафе и ресторанов выросло, в том числе из-за увеличения турпотока в Мурманскую область. Это стало одной из причин ускорения годового роста цен на продукцию предприятий общественного питания.
Стали быстрее расти цены на отдельные виды рыбной продукции, в частности, подорожала мороженая креветка. Это произошло из-за снижения предложения северной креветки на региональном рынке: вылов был приостановлен из-за сложной ледовой обстановки в районах промысла.
Затраты кондитерских предприятий на импортное сырье увеличились. Например, выросли цены на какао-бобы из-за снижения урожая в странах-производителях. Кроме того, подорожала логистика и упаковочные материалы. В результате стали быстрее расти цены на кондитерские изделия, в том числе шоколад, кексы и рулеты.
Непродовольственные товары
В январе рост цен на непродовольственные товары в годовом выражении несколько ускорился – до 5,69% после 5,49% в декабре.
Выросли оптовые цены на бензин, что привело к ускорению годового роста цен на него в рознице.
Отечественные производители продолжали переносить в цены возросшие ранее затраты на закупку импортного сырья и материалов, логистику. Как результат – цены на парфюмерно-косметические товары и мебель стали расти быстрее в годовом выражении.
Услуги
В январе рост цен на услуги в годовом выражении ускорился до 15,57% после 12,78% месяцем ранее.
Спрос на авиаперелеты вырос, в том числе из-за увеличения турпотока в регион. Помимо этого, продолжили расти издержки авиаперевозчиков. Так, с начала этого года в мурманском аэропорту повысились тарифы на обслуживание самолетов. В совокупности это привело к ускорению годового роста цен на авиабилеты. Стоит отметить, что цены на услуги воздушного транспорта отличаются повышенной волатильностью.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция на Северо-Западе в январе 2024 года снизилась до 6,98% после 7,11% в декабре. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России (7,44%). Рост цен в основном замедлился в компонентах, цены на которые отличаются высокой волатильностью.
В январе 2024 года текущий рост потребительских цен в России сохранялся вблизи значений декабря. Это значительно ниже, чем осенью, но выше 4% в пересчёте на год. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 7,44% (в декабре – 7,42%). Для устойчивого снижения инфляции необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий. С учётом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.