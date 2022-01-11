Годовую премию получили 3 из 10 мурманчан. 6 из 10 компаний повышали зарплату персонала в течение последнего года

Большинство компаний индексировали зарплаты в течение последнего года. Женщин в конце года премировали чаще, чем мужчин.Опрос, проведенный уже в наступившем 2022 году, показал, что число предприятий в Мурманске, где зарплата повышалась менее чем полгода назад, составило 33%, от 6 до 12 месяцев назад — ещё 20%.

Как сообщает Антон Шахов, старший специалист пресс-службы сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», по данным исследования, средний размер прибавки к зарплате в течение последнего года составил 9%. При этом лишь 1 из 7 опрошенных в Мурманске сообщил, что его зарплата была повышена на 11—25%, и только 3 человека из 100 в городе — что рост составил от 26% до 50%. Об увеличении зарплаты более чем на 50% сообщил только 1% горожан. Справедливой же, с точки зрения среднестатистического мурманчанина, является прибавка в 30%.

А вот расчёт на премию оправдался. Перед Новым годом получить годовой бонус надеялись 19п% опрошенных в городе, а получили его 24% — по данным исследования, проведенного в январе, это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Чаще всего премировали россиян в возрасте до 34 лет (годовой бонус получили 37% из них). Женщин поощряли по итогам года чаще мужчин: 35% против 23% соответственно.

Время проведения: 1—10 января 2022 года