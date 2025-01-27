Годовые премии уже получили 4 из 10 работающих

4 из 10 россиян получили премии по итогам 2024 года. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В начале декабря 2024 года 42% россиян рассчитывали на получение премий по итогам года. 41% действительно получили премии (что на 4 процентных пункта больше, чем в 2024). Нужно отметить, что количество премированных уже второй год подряд бьёт рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.

О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (45%). Россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (52%).

Время проведения опроса: 14—21 января 2025 года.