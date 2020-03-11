Гоэскспертиза дала добро строительству бункеровочной базы

Гоэскспертиза выдала положительное заключение по проекту обустройства морской и береговых частей комплекса, расположенного на побережье Кольского залива в границах Морского порта Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бункеровочная база, строящаяся ООО «ТЕРМИНАЛ» на территории бывшего производственного комплекса «Трест Мурманскморстрой», предназначена для приёма нефтепродуктов из железнодорожного транспорта, хранения, выдачи/приёмки на морской транспорт и выдачи в автотранспорт. Годовой грузооборот нефтепродуктов базы составит 441,0 тысячи тонн, единовременный объём хранения резервуарного парка – 18500 куб. метров, проектируемый судооборот - 744 судна в год, говорится в сообщении.

Комплекс свяжет морскую и береговую части. На участке установят двустороннюю сливную железнодорожную эстакаду, на которой будет осуществляться прием вагонов-цистерн для слива нефтепродуктов, а также два резервуарных парка для приема, хранения и отпуска горючих и легковоспламеняющихся жидкостей соответственно, и автоматизированную станцию налива. Здесь же появятся операторский пункт с помещениями для персонала, продуктовая насосная станция, котельная и узел учета нефтепродуктов.