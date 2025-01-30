Совет Федерации продлил действие ставки 9,5% при расчёте пени за неоплату ЖКУ50 лет назад: областной краеведческий музей приглашает жителей Первомайского округа на встречу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.01.25 15:10

ГОК «Апатит» принял Межведомственные учения сил и средств «Безопасная Арктика - 2025»

29-31 января в 10 арктических регионах Российской Федерации проходят Межведомственные учения сил и средств «Безопасная Арктика - 2025». Их организатором выступило Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Партнёрами учений стали 16 крупных компаний, среди которых - ПАО «ФосАгро», горно-обогатительный флагман которой – Кировский филиал АО «Апатит» - расположен в Мурманской области.

Дмитрий Плотников, исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области, подчеркнул значимость этих мероприятий:

- Учения «Безопасная Арктика – 2025» станут важной проверкой наших возможностей и позволят выявить слабые места в системе обеспечения безопасности. Мы уверены, что успешное выполнение поставленных задач повысит нашу готовность к любым вызовам и угрозам. Всего в Заполярье будет отработано четыре вводные - больше, чем в любом другом регионе. Каждая из них уникальна, а задействованы будут все силы и средства: на воде, под землей, в воздухе и на земле.

Основными задачами учений стали совершенствование вопросов межведомственного взаимодействия в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение апробации и сравнительных испытаний новых образцов отечественной техники, технологий, оборудования, экипировки, имущества и снаряжения, предназначенных для использования в Арктической зоне, создание научно-технического задела для перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подтверждение адекватности применяемых в МЧС России и РСЧС методик и алгоритмов работы, а также отработка новых подходов к применению спасательных группировок (в том числе межведомственных) и тактики их действий.

- Сегодня Мурманская область – регион стратегический, который обеспечивает реализацию огромного количества арктических проектов. Горняки, которые трудятся в Хибинах, коллективы других компаний и предприятий обеспечивают экономический рост Мурманской области и вносят огромный вклад в развитие экономики всей страны через реализацию этих важнейших проектов. Но Арктика – это не только территория возможностей, но и территория повышенных рисков. Поэтому задача их отработки, профилактики возникновения и тренировки, направленной на умение слаженно и чётко ликвидировать последствия в случае возникновения инцидентов, принципиально важны, - отметил в ходе открытия учений губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В ходе учений на территории регионов их проведения, а также на объектах компаний – партнёров мероприятия было отработано 19 вводных, связанных как с природными, так и с техногенными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, на территории города Кировска Мурманской области была отработана вводная №3 «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сходом лавины на горнолыжном комплексе», на апатит-нефелиновой обогатительной фабрике №3 – вводная №4 «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в результате разлива нефтепродуктов с последующим возгоранием», а на Кировском руднике Кировского филиала АО «Апатит» - вводная №5 «Горный удар с последующим обрушением подземных горных выработок и блокированием возможности выхода на поверхность рабочих».

- Для компании «ФосАгро» и Кировского филиала акционерного общества «Апатит» вопросы безопасности производства являются приоритетными. Комбинат сегодня – это ключевой поставщик сырья для производства минеральных удобрений «ФосАгро» и одно из системообразующих предприятий для экономики региона. Поэтому для нас Межведомственные учения «Безопасная Арктика», полезны как с точки зрения проверки готовности к координированным действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, так и в вопросах их профилактики. Мы высоко ценим возможность обмена опытом с коллегами из МЧС, которые сегодня вооружены самими передовыми технологиями и методиками работы по всем этим направлениям, - отметил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

По результатам разбора отработки вводных на производственных объектах Кировского филиала АО «Апатит» руководством учений была поставлена положительная оценка. Все цели и задачи практической части учений на объектах предприятия были достигнуты.

Кроме этого, в дни проведения Межведомственных учений «Безопасная Арктика - 2025» в филиале Мурманского арктического университета в Кировске состоялись круглые столы «Актуальные проблемы ведения горноспасательных работ в условиях Арктической зоны Российской Федерации» и «Организация и проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сходом снежной лавины: опыт и пути совершенствования».

Финалом программы учений в Кировске стал товарищеский хоккейный матч команды Главного управления МЧС России по Мурманской области «Красная Машина» и команды спортивного клуба «Апатит», который состоялся в Ледовом дворце «Апатит Арена», а также соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие представители личного состава Главного управления МЧС России по Мурманской области и участники учений.

 

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области стартовал новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Региональных операторов планируют обязать заниматься закупкой, обустройством и уборкой контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика