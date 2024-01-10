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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.24 13:20

ГОК «Апатит» продолжает наращивать долю использования «зелёной» электроэнергии

В 2023 году объём «зелёной» электроэнергии, используемой Кировским филиалом АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), составил 300 млн киловатт-час. Доля продукции горно-обогатительного комбината, выпущенной с использованием «зелёной» электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях ПАО «ТГК-1», увеличилась до 18,1%.

Поставка «зелёной» электроэнергии, сгенерированной гидроэлектростанциями ПАО «ТГК-1», на ГОК «Апатит» началась в 2021 году. Тогда на предприятие поступала энергия, выработанная на Нива ГЭС-3 и Иовской ГЭС. В 2023 году «зелёная» энергия, предназначенная для горно-обогатительного комбината, была выработана Княжегубской ГЭС-11, Кумской ГЭС-9 и Нива ГЭС-3.

«Используя «зелёную» энергию в производственной цепочке, промышленные компании снижают углеродный след производимой продукции и тем самым следуют принципам устойчивого развития. Свободные двусторонние договоры, наряду с «зелёными» сертификатами — одни из самых доступных способов приобретения безуглеродной энергии от её производителей», — подчеркнул заместитель управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности ПАО «ТГК-1» Альфред Ягафаров.

«В этом году Группа «ФосАгро» сделала очередной шаг в направлении минимизации углеродного следа нашей продукции и минимизации выбросов парниковых газов второго охвата. Наряду с повышением энергоэффективности производств, сотрудничество с внешними поставщиками «зелёной» электроэнергии является важным элементом реализации климатической стратегии «ФосАгро», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.

Климатическая стратегия «ФосАгро» предусматривает снижение выбросов парниковых газов на 14% к 2028 году от базового уровня 2018 года по всем трём охватам. В рамках реализации климатической стратегии с 2018-го по 2022 год удельная эмиссия парниковых газов первого охвата снижена на 11,5%, а в совокупности с выбросами второго охвата – почти на 14%. С целью минимизации выбросов на производственных комплексах модернизируется производство, внедряются наилучшие доступные технологии, реализуется комплексная корпоративная программа повышения энергоэффективности.

Объекты собственной генерации электроэнергии на химических производствах компании в значительной степени работают за счёт утилизации отходящего пара сернокислотных производств. Аналогичная по принципу действия энергогенерирующая установка запущена в 2022 году в Волхове в рамках инвестиционного проекта по строительству нового завода и уже на 84% обеспечивает потребности производства в электроэнергии.

Кроме того, «ФосАгро» в 2021 году в сотрудничестве с правительством Вологодской области и Российской академией наук (РАН) начала реализацию собственного проекта создания карбоновой фермы - территории, предназначенной для мониторинга и поглощения парниковых газов. В октябре 2022 года в Вологодской области была развёрнута первая часть углеродного полигона на площади 100 га, где высадили около 110 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород. Расчётная мощность поглощения карбоновой фермы составит 0,7 млн тонн углекислого газа в год.

 

Фото предоставлено пресс-службой Кировского филиала АО «Апатит».

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