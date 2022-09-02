«Гольфстрим»-2022: 15 видов спортивных соревнований и денежные призы по 100 тысяч рублей

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю «Гольфстрим». Представители оргкомитета соревнований рассказали журналистам о культурной и спортивной программе.

- Спустя два сезона мы возвращаемся к знакомому формату. В этом году финансовую и организационную помощь нам оказывает правительство Мурманской области. В подготовке также традиционно участвуют Министерство транспорта, «Мурманскавтодор», МЧС. Призы предоставляют спонсоры, - рассказала заместитель главы администрации города Людмила Левченко.

На фестивале будет представлено 15 видов спортивных соревнований: мини-футбол на песке, CRAZY-миля, парусный спорт, пляжный волейбол, «Пожарная тяга» и многое другое. Но самыми зрелищными состязаниями остаются забег по Кольском мосту, а также заплыв через залив. Спортсмены, преодолевшие эти дистанции за самое короткое время, получат денежные призы – по 100 тысяч рублей.

Всего в спортивных соревнованиях фестиваля зарегистрировались 1,4 тысячи человек, в том числе на забег по Кольскому мосту подали заявки 30 команд.

- Для участия в заплыве зарегистрировался 41 человек – 29 мужчин и 12 женщин. Их возраст – от 19 до 75 лет, - рассказал главный судья заплыва через Кольский залив Виталий Поборчий.

Одним из участников заплыва станет представитель Федерации зимнего плавания России Олег Докучаев, который оценит организацию состязания и обсудит с организаторами возможность присуждения городу Мурманску звания столицы зимнего плавания России. К слову, в Мурманске уже дважды проводился чемпионат мира по ледяному плаванию, организацию которых высоко оценили, как российские, так и зарубежные спортсмены.

В рамках культурной программы фестиваля гостей праздника ждут зрелищная церемония открытия, световое и барабанное шоу, трюки, выступления приглашенных музыкантов – групп «Dixieland», «АРКАЙДА» и «DJ Baldin», интерактивные площадки, фотозоны, а также арктическая кухня.

C подробной программой фестиваля «Гольфстрим», можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23228&page=1

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23268&page=1