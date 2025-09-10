«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
Мурманская область. Арктика (16+)10.09.25 14:30

«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу залива

14 сентября в Мурманске состоится один из самых ярких спортивных праздников региона — фестиваль «Гольфстрим». В ближайшее воскресенье с 10.00 до 14.00 на фестивальной площадке под мостом гостей ждёт развлекательная программа.

Интерактивный квест «Тайны Кольского моста»

Участники отправятся по маршруту с путевым листом, чтобы найти восемь спортивных площадок. На каждом этапе предстоит ответить на вопрос по конкретному виду спорта. Те, кто соберёт все отметки, примет участие в розыгрыше сувениров на главной сцене.

Фото-челлендж

На финишной линии установят фотобудку с видом на Кольский мост. Снимки участников будут публиковаться в официальном сообществе соцсети «ВКонтакте» комитета по физической культуре и спорту: https://vk.com/gorsport51. Победителей выберут по количеству лайков — итоги подведут 22 сентября. Всего будет определено 18 призёров.

Интерактивная зона «Движения Первых»

Площадка с арт-объектами, брендированной одеждой и спортивным инвентарём. Здесь можно сделать фото, примерить экипировку и прочувствовать атмосферу праздника.

Историческое многоборье

Для любителей необычных испытаний организаторы подготовили реконструкцию древних сражений: стрельба из лука, метание копья, владение мечом и щитом. Это шанс испытать силы, ловкость и соревновательный азарт в нестандартном формате. Приглашаются все желающие — болельщики, семьи с детьми и любители активного отдыха. Несмотря на северный характер мероприятия, организаторы подготовили всё необходимое, чтобы праздник прошёл комфортно и безопасно.

Напомним, традиция встречать осень на Кольском мосту появилась почти два десятилетия назад: в 2006 году мероприятие стартовало под названием «Мурманская миля», и с тех пор каждую середину сентября горожане собираются встречать прохладное время года спортивными состязаниями и массовыми активностями.

-

-

-

