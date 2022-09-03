«Гольфстрим» возвращается в Мурманск: в воскресенье на Кольском мосту вновь пройдёт традиционный спортивно-культурный фестиваль

4 сентября в Мурманске после двухлетнего перерыва вновь пройдёт фестиваль «Гольфстрим». В рамках мероприятия будут проведены традиционные спортивные состязания и организовано большое количество интерактивных площадок для зрителей и болельщиков.

В этом году фестиваль организуется при всесторонней поддержке и участии Министерства спорта Мурманской области и АНО «СпортКульт51».

Начало работы площадок и регистрации участников запланирован на 9.00. В 11.00 северян ждёт торжественная церемония открытия долгожданного фестиваля спорта!

В акватории Кольского залива пройдёт традиционный заплыв и соревнования по парусному спорту. Под Кольским мостом будет организована специальная площадка, на которой устроят соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу на песке и юкигассену. Здесь же пройдут состязания в петанк и «парковые шахматы». Любителей экстрима ждут «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика» и Crazy миля. Для юных гостей откроют спортивную площадку «Родной двор».

Одним из самых ярких элементов фестивальной программы станет традиционный массовый забег по одному из самых длиннейших мостов в России! Старт – в 12.05. До этого здесь же пройдут заезд для людей с ограниченными возможностями, парад авто и мототехники, роллер-спорт и заезд на беговелах.

Как сообщает региональное Министерство спорта, разноплановые интерактивные площадки «Гольфстрима» будут ждать гостей в течение всего дня. Каждый желающий сможет испытать себя на аттракционе «Wheelie Machine», получив возможность выполнить зрелищный мототрюк. Впервые северяне смогут попробовать силы на необычной площадке – трассе для трековых гонок slot-car, где каждая модель подключена к определенному тренажеру.

На фестивале будут установлены интерактивные фотозоны и арт-объекты для красочных снимков, чтобы каждый смог сделать яркие и памятные кадры, а также портативные качели и зоны отдыха.

Музыкальным завершением фестиваля станет выступление на главной сцене специального гостя из Санкт-Петербурга – Dj Baldin.

Подробное расписание, информация по трансферу до места проведения фестиваля легко найти на сайте администрации города Мурманска.