Голос каждого - самый важный, самый главный – Владимир Путин

Сегодня Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к гражданам - на этот раз накануне основного дня голосования, из Ржевского района, где сегодня состоялась церемония открытия мемориала Советскому солдату. «Когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи», - подчеркнул глава государства.

«Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы: мы голосуем за страну, в которой хотим жить - с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», - заявил Владимир Путин.

Глава государства напомнил свою чёткую и неизменную позицию - поправки вступят в силу только при одобрении, поддержке граждан страны. Голосование уже идет несколько дней - потому что нужно защитить здоровье людей, констатировал Путин и поблагодарил тех, кто уже сделал свой выбор.

«Завтра - основной день голосования, - сказал президент и призвал всех сказать своё слово. - …Голос каждого - самый важный, самый главный».