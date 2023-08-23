Голос каждого важен: избирательные комиссии региона уделяют особое внимание проведению голосования в отдаленных и труднодоступных местностях

21 августа состоялось досрочное голосование на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района пятого созыва. Проголосовали первыми жители сёл Каневка и Сосновка, добраться до которых можно только вертолётом.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, голосование проводили члены УИК №404 из села Краснощелье, контролировали соблюдение избирательного законодательства председатель Ловозерской ТИК Геннадий Кравченко и член Ловозерской ТИК с правом решающего голоса Игорь Заяц.

В голосовании приняли участие 36 избирателей.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457240107%2Fwall-206140181_545