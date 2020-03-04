Голос за новую Конституцию Центризбирком оценил всего в 134 рубля

В Центральной избирательной комиссии утверждена сумма, которая будет направлена избиркомам на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам в Основной закон. Как сообщается, эта сумма составит около 14,8 млрд рублей.

Напомним, голосование по поправкам в Конституции состоится 22 апреля.

Как сообщает Центризбирком, на 1 января 2019 года численность избирателей, участников референдума в Российской Федерации составляет 108 млн 421 тысяча 890 человек, значит, один голос по внесению поправок в Конституцию РФ обойдётся всего в 134 рубля.