«Голоса времени»: необычный художественно-литературный проект реализуют сотрудники Североморского музейно-выставочного комплекса

Коллектив Североморского музейно-выставочного комплекса, готовясь к 80-летию Великой Победы, хотел сделать что-то особенное к этой знаменательной дате. Поэтому вместе с замечательным художником Иваном Вороном музейным работникам это блестяще удалось. Выставка «Голоса времени» получилась злободневной, философской, жизнеутверждающей, поучительной, интересной, интерактивной.

«Голоса времени» - необычный художественно-литературный проект, объединивший живопись и литературу, фотографию и журналистику. В экспозиции - портреты кисти Ивана Ворона и фотоснимки военных лет, копии газетных статей и книжных страниц. Главные герои - военачальники, офицеры, рядовые, поэты, военные корреспонденты. Даже в самые тяжёлые времена всегда остаётся место прекрасному. Слово - сила великая. Оно поддержит и вдохновит, придаст сил и подарит надежду.

На выставке можно увидеть не только лица героев военного времени, но и прочитаете написанные ими строки и даже услышите некоторые из произведений. Авторы заговорили голосами наших земляков-североморцев.

Выставка будет работать на улице Сафонова, 22 - до 25 мая.

Фото (Льва ФЕДОСЕЕВА): https://citysever.ru/novostiq/17919-golosa-voennogo-vremeni-v-vystavochnom-zale/#news-gal-4