Голосование на протяжении двух дней выборов проходило штатно и корректно - ЦИК

Сегодня в России финальный день голосования, в ходе которого граждане выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

Напомним, на выборах в Госдуму зарегистрировали федеральные списки кандидатов 14 партий, в бюллетене для голосования они располагаются в следующем порядке: КПРФ, «Зелёные», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров».

По данным ЦИК, явка на думских выборах на 20.00 мск по итогам второго дня голосования составила 31,51%. В этом показателе не учитывается электронное голосование.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, явка на избирательных участках по состоянию на 20.00 часов второго дня составила 23,90%. После окончания голосования 18 сентября бюллетени из переносных и стационарных урн перемещаются в сейф-пакеты с индивидуальными номерами, подписями членов УИК и наблюдателей, хранятся в сейфах под круглосуточным видеонаблюдением и охраной полиции. Сейф-пакеты не вскрываются до начала подсчёта голосов избирателей. Открыть пакет два раза невозможно - при повторном вскрытии будет видно, что специальная защитная лента нарушена, отмечает региональный избирком.

В семи регионах граждане получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других субъектах – на федеральной (Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ярославская и Ростовская области). Проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут также россияне, проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

К концу второго дня выборов через сервис электронного дистанционного голосования во всех регионах делали свой выбор около 80% заявителей. Зампред ЦИК Николай Булаев заявлял, что прогнозирует итоговую явку на дистанционном электронном голосовании около 90%.

В целом, по данным ЦИК, голосование на протяжении двух дней выборов проходило штатно и корректно. Как сообщал Булаев РИА «Новости», нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет.

По его словам, в случае тех нарушений, которые ЦИК считает грубыми, регионам предложено отменить результаты голосования или по участку или по ящику для голосования. Таких случаев, как он отметил, немного.