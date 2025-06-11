Голосование по благоустройству завершается 12 июня

В Мурманской области подходит к завершению всероссийское онлайн-голосование за территории, которые преобразятся в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

До завершения кампании остаются считанные часы — проголосовать можно 12 июня включительно.

Какие территории будут благоустроены — решают сами жители. Голос каждого важен: именно от выбора граждан зависит, каким будет облик городов в ближайшем будущем.

Принять участие в голосовании можно на портале госуслуг по ссылке.

Голосование проходит во всех регионах страны. Его итог определит список территорий, которые будут включены в программу благоустройства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548326/#&gid=1&pid=1