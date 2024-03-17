Голосование за кандидатов в Президенты России завершилось. Владимир Путин лидирует с показателем 87,68%

В 22.00 последние избирательные участки в стране закрылись в Калининградской области - в самом западном регионе страны. Голосование за кандидатов в Президенты России завершилось. После закрытия участков избирательные комиссии приступили к подсчету голосов и итоговой явки по региону.

Элла Памфилова запустила в 21.07 видеостену с предварительными итогами голосования. «Я хочу сказать огромное спасибо всей Стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно. Как единый Народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и нашего будущего. Мы справились, Россия сделала свой выбор, комментирует глава ЦИК РФ. - Сейчас по всей стране идёт подсчёт голосов избирателей при соблюдении всех необходимых мер: под видеокамерами, в присутствии наблюдателей от партий, кандидатов, общественных палат. Международные наблюдатели и эксперты сейчас присутствуют в 53 регионах нашей страны.

Это самый ответственный момент - итог большой работы нашего сообщества избирательных комиссий, которым я хочу выразить самую сердечную благодарность и попросить, чтобы этот заключительный этап прошёл максимально чисто, честно и достойно нашей работы, наших избирателей. Вместе мы сила - проголосовали за Россию!».

А в это время, как сообщает ЦИК страны, после обработки 37,98% итоговых протоколов на выборах Президента России Владимир Путин лидирует с показателем 87,68%.

На втором месте - Николай Харитонов (КПРФ) с 3,95%, третьем - Владислав Даванков (партия «Новые люди») с 3,81%, на четвертом - Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,00%.

Фото: https://vk.com/cikrussia?z=photo-151165928_457256363%2Falbum-151165928_00%2Frev