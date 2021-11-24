Головной атомный ледокол «Арктика» вышел на испытания
Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 вышел в акваторию Финского залива для прохождения приёмно-сдаточных испытаний.
В ходе выполнения программы испытаний заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола проведёт проверку работоспособности гребного электродвигателя правого борта, замена которого была произведена специалистами Балтийского завода.
Как сообщает пресс-служба предприятия, ожидается, что после завершения испытаний атомоход «Арктика» приступит к работе на Северном морском пути. Универсальный атомный ледокол «Арктика» - головное судно проекта 22220. Атомоходы этого проекта являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. В ближайшие годы ледоколы проекта 22220 должны стать основой гражданского ледокольного флота России.