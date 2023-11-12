Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» планирует завершить проводку каравана судов 21 ноября

«Росатомфлот» завершает летне-осеннюю навигацию в восточном районе Севморпути. 10 ноября из порта Певек головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» взял под проводку теплоходы «Пола Дудинка» и «Мыс Дежнева». В Восточно-Сибирском море к каравану присоединится научно-исследовательское судно «Григорий Михеев». Под проводкой атомного ледокола суда проследуют в направлении западной кромки льдов Карского моря.

«В эту летне-осеннюю навигацию «Росатомфлот» совместно с ФГБУ «ГлавСевморпуть» выстроил эффективную модель судоходства по Севморпути, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Ремонтная компания ледоколов реализовывалась с учётом потребностей наших клиентов. Все компании, заинтересованные в работе в акватории, получили своевременную ледокольную проводку и информационно-навигационное обеспечение».

В настоящее время в акватории Северного морского пути продолжается активный процесс ледообразования. По данным ФГБУ «ГлавСевморпуть», уже и восточная часть Карского моря закрыта льдами.

«Маршрут движения каравана будет определяться в зависимости от ледовой обстановки, фактической погоды и прогноза, - сказал капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Александр Скрябин. - Несмотря на то, что это обычная для ледокола работа, задача по-прежнему одна - выполнить проводку безопасно и эффективно. В Арктике для этого подход один: семь раз отмерь - один раз отрежь»!

Планируется, что головной универсальный атомный ледокол «Арктика» завершит проводку каравана судов 21 ноября.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»: в настоящее время в акватории Северного морского пути работают атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «50 лет Победы».

Фото (капитан ГУАЛ «Арктика» Александр Скрябин): http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/11/10/11561-rosatomflot-zavershaet-letne-osennyuyu-navigaciyu-v-vostochnom-rayone-sevmorputi/