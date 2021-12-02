Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел в направлении акватории Северного морского пути

1 декабря головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» после завершения ходовых испытаний вышел с рейдовой стоянки порта Санкт-Петербург в направлении акватории Северного морского пути.

Напомним, с июля 2021 года атомоход проекта 22220 проходил гарантийный ремонт. Ключевым этапом данных работ стала замена гребного электродвигателя.

«Теперь мощнейший в мире головной универсальный атомный ледокол «Арктика» может включиться в плановую работу, - сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – После замены гребного электродвигателя мы достигли проектной мощности 60 МВт. Планируем, что без захода в порт приписки Мурманск ГУАЛ «Арктика» приступит к проводкам судов в акватории Севморпрути, где сложилась непростая ледовая обстановка. Переход из Финского залива займет около 12 дней».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», в настоящее время в акватории Северного морского пути работают три атомных ледокола ФГУП «Атомфлот»: «Вайгач», «Таймыр» и «Ямал». Атомный ледокол «Вайгач» обеспечивает в западном направлении ледокольную проводку каравана из восьми судов (Kumpula, «Селенга», «Владимир Русанов», «Северный проект», «РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов» и «Механик Пустошный»).

«Караваном успешно пройден один из самых сложных участков акватории Севморпути – пролив Бориса Вилькицкого, - отметил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Впервые в истории арктической навигации в это время года мы обеспечиваем такую проводку. Капитану атомного ледокола «Вайгач» приходится учитывать, что все суда имеют различные технические характеристики. В настоящее время караван движется в проливе Матисена».

Атомные ледоколы «Таймыр» и «Ямал» работают по ранее заключенным долгосрочным договорам. В начале декабря после завершения планового докового ремонта атомоход «50 лет Победы» также выйдет в акваторию Севморпути.