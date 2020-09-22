Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» взял курс на порт приписки Мурманск

22 сентября головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 вышел от достроечной набережной АО «Балтийский завод» Санкт-Петербурга в направлении Мурманска.

«Росатомфлот ожидает прибытия головного универсального атомного ледокола, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Планируется, что переход из Петербурга в Мурманск займет около двух недель. За это время будет осуществлена проверка работы атомного ледокола в ледовых условиях».

В процессе перехода ГУАЛ «Арктика» зайдет в лед, пройдя севернее Земли Франца Иосифа, (83 градуса северной широты). Это позволит настроить систему электродвижения атомохода в ледовых условиях».

«Создание современного атомного ледокольного флота России, способного обеспечить регулярное круглогодичное и безопасное судоходство по всей акватории Северного морского пути – стратегическая задача нашей страны, - отметил заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша. - Огромное спасибо судостроителям и всем, кто принимал участие в реализации этого проекта за вашу работу. Уверен, что следующие ледоколы проекта 22220 будут построены и обеспечат выполнение всех задач для России в Северном Ледовитом океане».

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», отправке в порт приписки предшествовали ходовые испытания атомохода, 16 сентября завершился их заключительный этап. В Финском заливе и Балтийском море проведена проверка работы механизмов и оборудования атомохода, протестированы электроэнергетическая система в ходовых условиях и маневренные характеристики судна при различных вариантах осадки.