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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.22 11:00

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» завершил проводку каравана в порт Певек

1 января в порту Певек головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» завершил проводку теплоходов «Юрий Аршеневский» и «Инженер Трубин» при содействии дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын». На Чукотку суда доставили генеральный груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в регионе.

«Мы удовлетворены результатами перехода в восточном направлении, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Впервые головной универсальный атомный ледокол «Арктика» прошел до акватории порта Певек. Судно подтвердило соответствие проектным характеристикам ледопроходимости. Данная проводка каравана – это хороший опыт эксплуатации универсального атомного ледокола. Экипаж атомохода на практике узнал возможности судна. Штаб морских операций предприятия изучит результаты работы для дальнейшего планирования деятельности».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», 18 декабря 2021 года у западной кромки льдов Карского моря головной универсальный атомный ледокол «Арктика» возглавил караван, состоящий из трёх судов («Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин»). Дизель-электрический ледокол «Капитан Драницын» присоединился к проводке судов.

28 декабря в районе острова Новая Сибирь в Восточно-Сибирском море теплоход «Полар Кинг» вышел из состава каравана и лег в безопасный дрейф.

«Мы сделали это, чтобы ускорить приход судов в порт Певек для оперативного начала выгрузки, - сказал начальник Штаба морских операций - заместитель директора по судоходству ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. – Атомный ледокол «Арктика» взял на буксир судно «Юрий Аршеневский», а ледокол «Капитан Драницын» - теплоход «Инженер «Трубин». После постановки двух судов под выгрузку атомоход продолжит проводку теплохода «Полар Кинг».

Планируется, что выгрузка судов займёт до десяти дней. За это время ГУАЛ «Арктика» приведёт в порт Певек судно «Полар Кинг».

В настоящее время прорабатывается вопрос ледокольной проводки судов с востока на запад. Штаб морских операций изучает возможности формирования нового каравана.

 

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/01/01/11409-golovnoy-universalnyy-atomnyy-ledokol-arktika-zavershil-provodku-karavana-v-port-pevek/

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