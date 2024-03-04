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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 11:30

«Гонка Героев» - серьёзное испытание, для каждого, кто отважился выйти на сложнейшую трассу

В прошедшую субботу в военно-патриотическом парке «Патриот» Северного флота около Кильдинстроя во второй раз состоялась «Гонка Героев». Экстремальный забег по проложенной в заснеженной лесополосе трассе собрал около трехсот участников из разных уголков страны.

Им пришлось преодолевать не только естественные преграды, но и 19 сложнейших искусственных препятствий, демонстрируя силу, ловкость, сноровку, а также коллективную слаженность и взаимовыручку. Награды разыгрывались как в индивидуальном, так и в командном зачёте.

«Это не только спортивные соревнования, но патриотическое мероприятие в поддержку тех, кто сегодня защищает нашу Родину», - отметил во время церемонии торжественного открытия командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Он подчеркнул, что состязания - серьёзное испытание, для каждого, кто отважился выйти на сложнейшую трассу, пожелал участникам победы, а также выразил уверенность в том, что «Гонка Героев» будет и дальше развиваться в нашем регионе, вовлекая всё больше спортсменов и болельщиков.

На трассе участников ждали горки, качели, рукоходы, уложенные срубом бревна, а в конце пути – «Эверест» – высокая конструкция, забираться на которую необходимо с помощью каната, чтобы потом спуститься вниз по веревочной лестнице.

У мужчин в индивидуальном зачёте победил Иван Пименов. Серебряным призёром стал Александр Ворончихин, бронзовым – Павел Гусев. У женщин первое место заняла Елизавета Алферова, второе -Александра Короленко, третье – Анастасия Мезинцева.

Среди команд награды высшей пробы завоевала «Гроза». «Серебро» досталось «Ресурсу», «бронза» - «Альбатросу». Все дружины представляют подразделения Северного флота.

Для взрослых и детей на протяжении всей гонки работали интерактивные площадки, на которых можно было принять участие в розыгрыше призов, массажные кресла, аквагрим и многое другое. Также посетители имели возможность познакомиться с выставкой военной техники, согреться горячим чаем и отведать вкусной солдатской каши с тушенкой из полевой кухни.

Напомним, новая спортивная инфраструктура была установлена в парке «Патриот» поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках регионального плана «На Севере – жить». Генеральным спонсором мероприятия выступило АО «Газпромбанк».

 

 

Фото (Игорь ГРОМОВ): https://gov-murman.ru

 

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