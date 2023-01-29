«Гонка Героев» включена в программу 88-го Праздника Севера

В 2022 году по поручению главы региона Андрея Чибиса в парке «Патриот» близ Кильдинстроя была установлена новая спортивная инфраструктура. Она предназначена для проведения разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

Старт «Героям Севера» – первой гонке по новой полосе препятствий – вчера дала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Благодаря поддержке главы региона и командующего Северным Флотом в Мурманской области появилась новая площадка для активного отдыха северян. Планируем проводить в парке большое число физкультурных, спортивных и, что особенно важно сейчас, патриотических мероприятий. И, конечно, с наступлением сезона в «Патриот» может приехать любой желающий, чтобы под руководством профессионального инструктора пройти полосы препятствий, маршруты веревочного парка или подняться на вершину скалодрома», – подчеркнула вице-губернатор.

На старт показательной гонки «Герои Севера» вышли 46 участников: профессиональных спортсменов, курсантов Нахимовского военно-морского училища и воспитанников военно-патриотических клубов Мурманской области.

Пьедестал почёта состязаний среди юношей от 14 до 17 лет заняли нахимовцы. Лучший результат показал Ростислав Белодед, прошедший полосу за 5 минут 44 секунды. Второе место – у Богдана Соседова, третье занял Антон Черкесов. Кубок «Героев Севера», почетные грамоты и медали им вручила Елена Дягилева.

Несмотря на сложность прохождения дистанции зимой, на старт вышли и девушки из военно-патриотических объединений. Победу одержала Виктория Грищук, прошедшая 14 этапов гонки за 12 минут. Второе и третье место – у Алсу Василенко и Алины Габзалиловой. Награды отважным девушкам вручил заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев.

Нешуточная борьба за Кубок «Героев Севера» разыгралась среди мужчин. На старт гонки вышли 23 прекрасно подготовленных спортсмена, которые продемонстрировали недюжинную силу воли и стремление к победе. Лучший результат, 4 минуты 51,1 секунды, показал Денис Семенов. На втором месте – Александр Гуванов, «бронза» – у Вячеслава Осипова. На сцене их поздравила Депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко.

Среди женщин первой на финиш пришла Дарья Климовская. Она преодолела все 14 этапов гонки за 8 минут 49,6 секунд. «Серебро» – у Оксаны Киселёвой, «бронза» – у Анастасии Кашиной. Кубок «Героев Севера», почётные грамоты и медали им вручила сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова.

«Это полноценная площадка для проведения патриотической работы с молодёжью на постоянной основе. Уверена, обновленная инфраструктура добавит популярности этому месту. Парк будет не просто современным спортивным комплексом, у него большой туристический потенциал. А возможность посещать его круглогодично будет способствовать его развитию», – поделилась сенатор.

Более 200 северян собрались в этот день, чтобы поддержать участников показательных соревнований, а также увидеть модернизированный парк и присоединиться к программе «Героев Севера». Для болельщиков на протяжении всего мероприятия работали интерактивные площадки. Так, гости могли посетить выставку военной техники, отчеканить монету на память о событии, пострелять в лазерном тире и сделать фото на тематической фотозоне. Подкрепиться и согреться помогло угощение от организаторов – солдатская каша и чай.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, следующее яркое событие в парке «Патриот» пройдёт 25 марта. Им станет известный экстремальный забег «Гонка Героев». Мурманская область будет принимать мероприятие, объединяющее десятки тысяч участников по всей стране, впервые. Провести «Гонку Героев» в Кольском Заполярье позволила установка новой спортивной инфраструктуры в парке «Патриот», реализуемая в рамках плана «На Севере – Жить».

Напомним, что «Гонка Героев» включена в программу 88-го Праздника Севера и состоится 25 марта. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.

Фото: https://gov-murman.ru