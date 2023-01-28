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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 22:35

Гонка «Герои Севера» прошла в парке «Патриот» Северного флота

На территории парка «Патриот» Северного флота сегодня состоялось торжественное открытие новых спортивных объектов, возведенных при поддержке правительства Мурманской области. Здесь прошли и первые спортивные состязания — экстремальные гонки под названием «Герои Севера». В открытии новых спортивных объектов принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

Новая спортивная инфраструктура предназначена для проведения разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

Модернизированный уличный комплекс оборудован полосами препятствий «Вихрь» и «Тайфун», а также первым в регионе открытым уличным 12-метровым скалодромом и веревочным парком, состоящим из маршрутов различных уровней сложностей. В дальнейшем парк станет не только местом проведения спортивных мероприятий с участием военнослужащих и мурманчан, но и постоянным местом отдыха для горожан.

Сегодня обновленный парк принял первое масштабное мероприятие - забег через полосу препятствий «Герои Севера». Старт «Героям Севера» – первой гонке по новой полосе препятствий – дала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Благодаря поддержке главы региона и командующего Северным флотом в Мурманской области появилась новая площадка для активного отдыха северян. Планируем проводить в парке большое число физкультурных, спортивных и, что особенно важно сейчас, патриотических мероприятий. И, конечно, с наступлением сезона в «Патриот» может приехать любой желающий, чтобы под руководством профессионального инструктора пройти полосы препятствий, маршруты веревочного парка или подняться на вершину скалодрома», – подчеркнула вице-губернатор.

После музыкально-спортивной разминки на зимний старт гонки «Герои Севера» вышли 46 участников - кадеты мурманского филиала Нахимовского училища, представители МЧС и воспитанники военно-патриотических клубов области.

Участники преодолели 13 препятствий длиной в 650 метров: трюм, рукоход универсальный, барьеры с отягощением, проем из шин, лианы, эверест 2,5 метра, завал из бревен, переход по сетке, баланс, прогулка фермера, тяга саней, рукоход с сетками, пирамиды.

Более 200 северян собрались в парке «Патриот» в этот день, чтобы поддержать участников показательных соревнований, а также увидеть модернизированный парк и присоединиться к программе «Героев Севера». Для болельщиков на протяжении всего мероприятия работали интерактивные площадки. Так, гости могли посетить выставку военной техники, отчеканить монету на память о событии, пострелять в лазерном тире и сделать фото на тематической фотозоне. Подкрепиться и согреться помогло угощение от организаторов – солдатская каша и чай.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, следующее яркое событие в парке «Патриот» пройдёт в марте. Им станет известный экстремальный забег «Гонка Героев». Напомним, что «Гонка Героев» включена в программу 88-го Праздника Севера и состоится 25 марта. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12452866@egNews

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