Гонка в гору и кросс-кантри в Долине Уюта: заполярные велосипедисты ярко завершили сезон

В Мурманске состоялись чемпионат и первенство области по велосипедному спорту. Участниками стали более 40 человек из Мурманска, Североморска, Апатитов и Мончегорска. Среди них – юноши и девушки от 12 до 16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, а также мужчины и женщины.

Первый день соревнований проходил на горе Горелой, где велогонщики участвовали в дисциплине маунтинбайк. Во второй день спортсмены боролись за звание лучших в дисциплине кросс-кантри в Долине Уюта.

В гонке в гору победу одержали мурманчане Алексей Бровин, Егор Бушмакин, Михаил Миннебаев, Мария Шалавина, Софья Келлер, а также представители Апатитов Антон Костюк и Анастасия Тутарова. В кросс-кантри первыми финишировали мурманчане Егор Бушмакин, Михаил Миннебаев, Эвелина Некрасова, Софья Келлер, Виталий Истомин, Мария Шалавина, а также Антон Костюк и Анастасия Тутарова из Апатитов.

Фото: https://gov-murman.ru