Мурманская область. Арктика (16+)09.11.24 16:00
Гонка Звёзд»: в Кировске пройдёт эстафета по лыжным гонкам с участием сильнейших российских лыжников
На лыжном комплексе «Тирвас» Кировска 16 ноября проведут эстафету по лыжным гонкам «Гонка Звёзд». Эстафета пройдёт в честь 95-летия комбината «Апатит» с участием сильнейших российских лыжников – олимпийских чемпионов и чемпионов мира.
Среди почётных гостей:
- заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Иванович Федоров;
- президент федерации лыжных гонок России, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка СССР и России Елена Валерьевна Вяльбе;
- четырехкратный Олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России Николай Семенович Зимятов;
- Олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Михаил Талгатович Девятьяров;
- трехкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Александрович Завьялов;
- старший советник президента федерации лыжных гонок России, заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Алексеевич Логинов;
- олимпийская чемпионка 2022 года, заслуженный мастер спорта России Вероника Сергеевна Степанова;
- мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Егор Владимирович Сорин.
Программа мероприятия: с 10.00 начнётся развлекательная программа для зрителей. Парад участников эстафеты пройдёт в 10.55. Старт эстафеты в 11.15. Награждение победителей и призёров состоится в 11.45.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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