Гонка Звёзд»: в Кировске пройдёт эстафета по лыжным гонкам с участием сильнейших российских лыжников

На лыжном комплексе «Тирвас» Кировска 16 ноября проведут эстафету по лыжным гонкам «Гонка Звёзд». Эстафета пройдёт в честь 95-летия комбината «Апатит» с участием сильнейших российских лыжников – олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Среди почётных гостей:

заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Иванович Федоров;

президент федерации лыжных гонок России, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка СССР и России Елена Валерьевна Вяльбе;

четырехкратный Олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России Николай Семенович Зимятов;

Олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Михаил Талгатович Девятьяров;

трехкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Александрович Завьялов;

старший советник президента федерации лыжных гонок России, заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Алексеевич Логинов;

олимпийская чемпионка 2022 года, заслуженный мастер спорта России Вероника Сергеевна Степанова;

мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Егор Владимирович Сорин.

Программа мероприятия: с 10.00 начнётся развлекательная программа для зрителей. Парад участников эстафеты пройдёт в 10.55. Старт эстафеты в 11.15. Награждение победителей и призёров состоится в 11.45.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/