Горбатый кит освобождён от веревки: у острова Кильдин завершилась уникальная спасательная операция

Ранним утром 13 июня в акватории Баренцева моря стартовала, а спустя несколько часов успешно завершилась операция по освобождению краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в снастях. Объединенная группа спасателей при поддержке правительства Мурманской области и пограничников сделала невозможное – животное, за жизнью которого последние дни следили не только учёные и волонтёры, но и все неравнодушные граждане, спасено.

Накануне активной фазы спасательной операции специалисты провели тщательную подготовку: были выполнены визуальные осмотры, организован непрерывный мониторинг перемещения и поведения млекопитающего. Группа выдвинулась в точку проведения работ сразу после получения всех необходимых разрешений и сбора данных о состоянии кита.

В 6.18 утра судно «Акуна-Матата» с командой спасателей на борту взяло курс на остров Кильдин. Руководил операцией проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов. В состав группы вошли ведущие профильные эксперты: прибывшее накануне ночью из Сахалина сертифицированные спасатели группы помощи морским животным «Друзья Океана» АНО «Бумеранг». Именно эти специалисты два года назад успешно освободили из сетей знаменитого кита Станислава, – их опыт является бесценным в условиях Кольского Заполярья. Вместе с ними в операции участвовали специалист отдела научно-исследовательской работы МАУ, биолог, координатор операции Анастасия Куница, представитель Росприроднадзора. Обеспечивал безопасность маневров капитан судна «Акуна-Матата» Виктор Карпов. Безопасную работу группы с берега и на воде координировали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району, которые оперативно создали безопасную зону для проведения работ, ограничив заход посторонних судов.

Состояние животного вызывало серьёзные опасения. Ночью 11 июня эксперты уточнили геометрию запутывания: веревка глубоко врезалась в тело кита, фиксировались сильные порезы мягких тканей. Сложность ситуации требовала высочайшей аккуратности. Прибыв на место, команда действовала слаженно и быстро. Используя специальное оборудование и техники безопасного распутывания, спасатели освободили гиганта из плена. По предварительным данным, операция прошла без травм для животного.

«Распутывание такого крупного морского млекопитающего, как горбатый кит – сложная и опасная спасательная операция, которая проводится в рамках международных протоколов. Для освобождения краснокнижного животного применялся метод так называемого открепляющего ножа или телескопического шеста с режущим инструментом на конце. Этот инструмент специально разработан для освобождения китов от веревок и рыболовных снастей. Спасателям удалось подцепить веревку на животном, разрезать её и освободить кита», – прокомментировал проведение операции Антон Юрманов.

Операции по спасению крупных китов принципиально отличаются от помощи тюленям и другим ластоногим. Если работа с тюленями обычно проводится на берегу, где животное можно зафиксировать, то кит остаётся в открытой воде и постоянно находится в движении.

«Спасение горбатого кита у берегов острова Кильдин — это пример того, как в самых суровых арктических условиях люди способны на настоящие чудеса, когда действуют сообща. Ход операции находился на особом контроле правительства Мурманской области, ведь за жизнь краснокнижного животного переживали не только ученые и волонтеры, но и все жители нашего региона. Эта миссия была по-настоящему сложной, потребовавшей высокого профессионализма и мужества от каждого участника. Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне: ученым, Пограничному управлению ФСБ России по Западному арктическому району, волонтерам и бизнесу, нашим партнерам из ВТБ и Фонду защитников природы за финансовую поддержку. Мы все сделали большое доброе дело!», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Не остались в стороне и представители бизнеса. Компания ООО «Трескодер» (база отдыха «Териба»), предоставила для операции быстроходные катера и места для расселения части специалистов, бутик-отель «Большая медведица» также предоставил места для расселения группы спасательной операции, компания «Териберский берег» предоставила еду для команды.

Благодаря слаженной работе учёных Мурманского арктического университета, сахалинских спасателей «Друзья океана», федеральных и региональных органов власти, операция завершилась полным успехом. Сейчас освобожденное краснокнижное животное ушло в открытое море. Специалисты отмечают, что, несмотря на полученные травмы, шансы на выживание и восстановление у животного высоки благодаря своевременной помощи.

Фото (Антон ЮРМАНОВ): https://gov-murman.ru/info/news/569425/#&gid=1&pid=4