Горнолыжники Мурманской области – одни из лучших в стране: итоги триумфального сезона 2025-2026 подвели на пресс-конференции в Долине Уюта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в административно-спортивном комплексе Долины Уюта состоялась пресс-конференция, посвящённая результатам выступлений сборной команды Мурманской области по горнолыжному спорту на всероссийских соревнованиях в сезоне 2025-2026 года. На ней присутствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, директор Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу Екатерина Дружинина, тренер Андрей Миронкин, спортсмены: Юлия Мельникова, Марьяна Котельникова, Максим Березкин, Кристина Гусева, Иван Зиновьев, Екатерина Круковская, Алина Воеводина, Арина Думцева, Артемий Иванов, Александр Коприков и Фадей Коноплев.

Команда Мурманской области по горнолыжному спорту на протяжении сезона показывала высокий уровень подготовки. В феврале в Кусе на XIII зимней спартакиаде учащихся России 2026 спортсмены одержали победу. В общекомандном зачете Кубка России ребята заняли четвертое место среди 21 региональной команды.

«Стоит отметить, что столь высокие результаты получились благодаря созданной в регионе современной инфраструктуре, которой может позавидовать любая спортивная школа олимпийского резерва. По оценке Федерации горнолыжного спорта России, наша школа является лучшей в стране. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подписано соглашение с федерацией, согласно которому мы будем и дальше поддерживать данный вид спорта, проводить соревнования всероссийского уровня. Сейчас зимний сезон у нас начинается с всероссийских стартов, ими и заканчивается в Кировске. Такая совместная командная работа и приносит стабильные, высокие результаты», – подчеркнула Светлана Наумова.

Тренер Андрей Миронкин отметил, что сезон по погодным условиям выдался сложный, постоянно приходилось переносить старты или отменять, но несмотря на это, заполярные спортсмены достигли высоких результатов.

Лидером команды является Юлия Мельникова, которая по итогам личного зачета заняла первую строчку в турнирной таблице и выиграла общий зачет Кубка России. Северянка стала лучшей на первенстве страны, двукратной победительницей чемпионата России и обладательницей бронзовой награды, а также одержала победу на международных соревнованиях на Кубок горнолыжного курорта Большой Вудъявр.

«Это мой второй сезон во взрослом спорте. Каждый месяц у меня несколько выездов в другие регионы, поэтому больше времени провожу вне дома. Из всех соревнований самым трудным выдался чемпионат России в Манжероке, поскольку он проходил в конце сезона, когда уже накопилась усталость», – сказала Юлия Мельникова, кандидат в мастера спорта, член сборной команды России по горнолыжному спорту.

Не менее важные награды завоевали её сокомандницы Кристина Гусева и Екатерина Круковская. Кристина Гусева, кандидат в мастера спорта, член сборной команды России по горнолыжному спорту, стала третьей на первенстве страны и выполнила норматив мастера спорта России. Екатерина Круковская, кандидат в мастера спорта, член сборной команды России по горнолыжному спорту, завоевала бронзовую медаль в «параллельном слаломе» на Кубке России, заняла шестое место в финале Кубка России и выполнила норматив мастера спорта России.

В этом сезоне от своих старших коллег не отстают и спортсмены в возрастной категории 14-15 лет. В феврале в Кусе Челябинской области северяне стали победителями XIII зимней спартакиады учащихся России 2026. Наш регион представляли воспитанники Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу: Ева Миронова, Арина Думцева, Алина Воеводина, Александр Коприков, Фадей Коноплев и тренеры-преподаватели Ирина Аник, Борис Аник, Екатерина Кириллова, Анна Прийма.

Лидером юношеской команды стала кандидат в мастера спорта Ева Миронова. Спортсменка становилась многократным победителем и призёром всероссийских юношеских соревнований (четыре золотых медали и три серебряных), победителем первенства России, победителем и серебряным призёром XIII зимней спартакиады учащихся России. Арина Думцева, кандидат в мастера спорта, заняла третье место на первенстве России, дважды становилась бронзовым призёром всероссийских юношеских соревнований и поднималась на вторую ступень пьедестала почёта.

Бронзовую медаль всероссийских соревнований «Надежды России» среди девушек в возрасте 12-13 лет завоевала Марьяна Котельникова.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/566800/#&gid=1&pid=1