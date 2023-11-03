Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» начинает свою работуБлаготворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.11.23 11:00

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» начинает свою работу

3 ноября горнолыжный комплекс «Салма» откроет свои турникеты для всех любителей активного спорта. Комплекс подготовлен к сезону 2023-2024, в ноябре будет работать один подъёмник протяжённостью 400 метров.

«Салма» – центр спортивной жизни юга Мурманской области. На склоне созданы все условия для занятия спортом и активного отдыха. На комплексе работает система ски-пасс с электронными картами. В пункте проката можно выбрать подходящее оборудование: современные горнолыжные комплекты и сноуборды. Инструкторы горнолыжного комплекса обучают взрослых и детей кататься безопасно. 

«Кольская АЭС вносит особый вклад в развитие спорта в городе. Станция поддерживает проведение различных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры, благодаря чему работники Кольской АЭС и жители города приобщаются к спорту, активному и здоровому образу жизни. Горнолыжный комплекс – это отличная возможность здорово провести время всей семьёй, мы приглашаем всех желающих!», – отметил и.о.  заместителя директора Кольской АЭС Максим Ченгаев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» – это комфортная туристическая и спортивная площадка, где проходят соревнования различного уровня, в том числе Чемпионат России по горнолыжному спорту. Посетителям доступны просторные раздевалки и кафе с панорамным видом на основной склон. Здесь будет интересно опытным спортсменам и новичкам.

Комплекс расположен на 1187 км федеральной трассы Санкт-Петербург – Мурманск, в 10 км от города Полярные Зори. Время работы: 3, 4, 5 и 6 ноября - с 9.00-17.00; в будние дни – 9.00-18.00.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00«Новодевичий монастырь». Документальный фильм (12+)16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рабочий календарь: длинные выходные и последняя короткая рабочая неделя-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, доллар и евро дешевеют-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: в Мурманской области идёт масштабное обновление теплосети, в 2024 году планируем отремонтировать более 32 км теплотрасс-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика