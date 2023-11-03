Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» начинает свою работу

3 ноября горнолыжный комплекс «Салма» откроет свои турникеты для всех любителей активного спорта. Комплекс подготовлен к сезону 2023-2024, в ноябре будет работать один подъёмник протяжённостью 400 метров.

«Салма» – центр спортивной жизни юга Мурманской области. На склоне созданы все условия для занятия спортом и активного отдыха. На комплексе работает система ски-пасс с электронными картами. В пункте проката можно выбрать подходящее оборудование: современные горнолыжные комплекты и сноуборды. Инструкторы горнолыжного комплекса обучают взрослых и детей кататься безопасно.

«Кольская АЭС вносит особый вклад в развитие спорта в городе. Станция поддерживает проведение различных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры, благодаря чему работники Кольской АЭС и жители города приобщаются к спорту, активному и здоровому образу жизни. Горнолыжный комплекс – это отличная возможность здорово провести время всей семьёй, мы приглашаем всех желающих!», – отметил и.о. заместителя директора Кольской АЭС Максим Ченгаев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» – это комфортная туристическая и спортивная площадка, где проходят соревнования различного уровня, в том числе Чемпионат России по горнолыжному спорту. Посетителям доступны просторные раздевалки и кафе с панорамным видом на основной склон. Здесь будет интересно опытным спортсменам и новичкам.

Комплекс расположен на 1187 км федеральной трассы Санкт-Петербург – Мурманск, в 10 км от города Полярные Зори. Время работы: 3, 4, 5 и 6 ноября - с 9.00-17.00; в будние дни – 9.00-18.00.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.